Кузнецов объявил бойкот журналистам: «Хотите интервью – платите деньги»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Кузнецов заявил, что не будет бесплатно давать интервью
«В этом году я не буду общаться с журналистами, не хочу. Всем интересны скандалы, сплетни и стычки.
Кто-нибудь во время НаПике за меня вступился? Все меня осуждали. Теперь смотрите Медиалигу без меня, а я буду посвящать себя команде.
Хотите интервью – платите деньги.
Давайте скажем честно: когда меня убрали из лиги путем голосования – это, вообще, #####, бред полный, #####. Или вы по-другому считаете? Как можно убрать мою команду голосованием, #####?
Почему в Медиалиге сейчас не сделают голосование по судейским ошибкам? Как думаете, будет ли это справедливо?
Думаю, все, что случилось, – это полное неуважение ко мне, поэтому я принял решение никому не давать интервью. Пусть президент и игроки отвечают на вопросы.
Пусть все знают: сегодня я согласился поучаствовать, но это мой последний стрим для всеобщего обозрения», – сказал Кузнецов.
Минувшей зимой экс-тренер 2Drots стал президентом клуба «Союз», выступавшего в НаПике, но после голосования болельщиков руководители лиги приняли решение исключить команду, заменив ее «Дружиной» Егора Дружинина.
Сейчас Кузнецов возглавляет медийный футбольный клуб ViBe, который примет участие в WINLINE МФЛ-7.