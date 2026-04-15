Кузнецов объявил бойкот журналистам: «Хотите интервью – платите деньги».

Экс-футболист сборной России Дмитрий Кузнецов заявил, что не будет бесплатно давать интервью

«В этом году я не буду общаться с журналистами, не хочу. Всем интересны скандалы, сплетни и стычки.

Кто-нибудь во время НаПике за меня вступился? Все меня осуждали. Теперь смотрите Медиалигу без меня, а я буду посвящать себя команде.

Хотите интервью – платите деньги.

Давайте скажем честно: когда меня убрали из лиги путем голосования – это, вообще, #####, бред полный, #####. Или вы по-другому считаете? Как можно убрать мою команду голосованием, #####?

Почему в Медиалиге сейчас не сделают голосование по судейским ошибкам? Как думаете, будет ли это справедливо?

Думаю, все, что случилось, – это полное неуважение ко мне, поэтому я принял решение никому не давать интервью. Пусть президент и игроки отвечают на вопросы.

Пусть все знают: сегодня я согласился поучаствовать, но это мой последний стрим для всеобщего обозрения», – сказал Кузнецов.

Минувшей зимой экс-тренер 2Drots стал президентом клуба «Союз», выступавшего в НаПике , но после голосования болельщиков руководители лиги приняли решение исключить команду, заменив ее «Дружиной» Егора Дружинина.

Сейчас Кузнецов возглавляет медийный футбольный клуб ViBe, который примет участие в WINLINE МФЛ-7.