Смолов о женщине-тренере «Униона»: «Если она выиграет все матчи и ее уволят, это сексизм чистой воды»

Смолов о женщине-тренере «Униона»: Если она выиграет, а ее уволят, это сексизм.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера «Униона».

Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

Дмитрий Егоров: «Мари-Луизе Эта – первая женщина, кто будет тренировать мужскую команду из топ-5 лиг Европы. Правда, у нее есть всего 5 матчей. Она закончит сезон и отправится в женский клуб.

Я считаю, это несправедливо. Если вы даете шанс человеку, то пусть она дальше тренирует мужчин. Может, у нее попрет.

Если она одержит пять побед со счетом 5:0, спасет положение, то ей что, потом скажут: «Все, мы тебя отрубаем, вали в женскую команду»?» 

Федор Смолов: «Даже если не по 5:0, а просто пять побед. Тогда это будет некрасиво [если ее не оставят]. Сексизм чистой воды.

Если проработать критерии оценки, то женщины смогут тренировать мужские команды. Согласен, что на поверхность сразу всплывает тейк с раздетыми мужчинами в раздевалке. Но можно разработать какую-нибудь программу, если она вообще захочет заходить в раздевалку. В моей карьере были тренеры, которые ничего не говорили после игры».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Смол ФМ» на ВидеоСпортс’‘
А тейк он ми или эври бреф ю тейк?
А тейк он ми или эври бреф ю тейк?
Блин, прям в голос что-то)
А тейк он ми или эври бреф ю тейк?
зе виннер тейкс ит олл
Лучше слушать шизу Ловчева неделю подряд, чем подкасты Смолова и Егорова
Лучше слушать шизу Ловчева неделю подряд, чем подкасты Смолова и Егорова
а Мостовой на каком месте в вашем рейтинге?
а Мостовой на каком месте в вашем рейтинге?
Он всегда вне рейтинга. Невозможно оценить ни одной известной шкалой
Мари-Луиза Эта входит в раздевалку после поражения

Высочайший уровень спортивной аналитики, конечно!
На главной это зачем?
Смолов платит редакторам спортс? Объясните, по какой причине раз за разом пиарят его канал
Смолов платит редакторам спортс? Объясните, по какой причине раз за разом пиарят его канал
Т.е. к присутствию Журовой вопросов нет?
Неужели реально смолова кто то смотрит?
И кстати какой вновь набор неадекватных слов для ушей адекватных людей подберет его женушка, если акт сексизма все же состоится???
Шансы у женщины тренера заработать авторитет в команде, тем более топ лиги, стремятся к нулю. Без этого остальное не имеет смысла.
Шансы у женщины тренера заработать авторитет в команде, тем более топ лиги, стремятся к нулю. Без этого остальное не имеет смысла.
Ну почему.. Женщина руководитель бывает очень харизматичной. Я был под руководством такой. И нежно её вспоминаю. Но, блин, это не должно быть в футболе. Ну никак..
Ну почему.. Женщина руководитель бывает очень харизматичной. Я был под руководством такой. И нежно её вспоминаю. Но, блин, это не должно быть в футболе. Ну никак..
Руководитель в рабочем процессе это одно. Спортивный коллектив - это другое. Там эмоции/гормоны/конкуренция/амбиции. Даже донесение процесс донесения информации гораздо менее вариативен.
Чистая вода говорит со мной.
Мужики, поддайтесь! Постигаем!!!
