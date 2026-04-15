Смолов о женщине-тренере «Униона»: «Если она выиграет все матчи и ее уволят, это сексизм чистой воды»

Смолов о женщине-тренере «Униона»: Если она выиграет, а ее уволят, это сексизм.

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера «Униона ».

Она стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

Дмитрий Егоров: «Мари-Луизе Эта – первая женщина, кто будет тренировать мужскую команду из топ-5 лиг Европы. Правда, у нее есть всего 5 матчей. Она закончит сезон и отправится в женский клуб.

Я считаю, это несправедливо. Если вы даете шанс человеку, то пусть она дальше тренирует мужчин. Может, у нее попрет.

Если она одержит пять побед со счетом 5:0, спасет положение, то ей что, потом скажут: «Все, мы тебя отрубаем, вали в женскую команду»?»

Федор Смолов: «Даже если не по 5:0, а просто пять побед. Тогда это будет некрасиво [если ее не оставят]. Сексизм чистой воды.

Если проработать критерии оценки, то женщины смогут тренировать мужские команды. Согласен, что на поверхность сразу всплывает тейк с раздетыми мужчинами в раздевалке. Но можно разработать какую-нибудь программу, если она вообще захочет заходить в раздевалку. В моей карьере были тренеры, которые ничего не говорили после игры».