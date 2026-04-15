Егоров о нокауте Кудряшова: «Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего ему не хватало?»

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о поражении нокаутом экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова от рэпера Гуди.

«Кудряшову бьют по голове, как по мячу. Зачем ему это?

Деньги нужны? Нет! Слава? Нет! Впечатления? Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего не хватало?

К боям нужно готовиться, заниматься профессионально, иначе это просто опасно», – написал Егоров.

Напомним, защитник 2Drots был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.

Жесточайший нокаут Кудряшова: ногой вырубил рэпер! Откачивали с кислородной маской

Нокаут после 24 ударов в голову, Титов и Скалли Милано – в гостях. Это эпичные бои медиафутболистов

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Родственники говорили ему-Ты что дурак? Федя решил оправдать их ожидания)).
Ни на что не влияет. Что в мяче, что в голове у Кудряшова одно и то же-сжатый воздух.
Кто это Егоров, зачем это говно в ленте новостей про футбол?
За что я люблю спорт, так это за то, что каждый должен заниматься своим делом. Вот если есть у тебя спорт - не важно какой, но это твой спорт - то ты в нем будешь органично смотреться. Какой Кудряшов на поле? Резкий, сильный, решительный, смелый. Вышел в ринг - раскоординированный, нерешительный, вялый. Вообще даже на спортсмена не похож, как будто ботаник вышел. А какой нибудь 60ти летний дядька, с виду дохлячок, но уровня хотя бы КМС - мог бы его сложить играючи и на выбор любым приемом :)) Люблю спорт за это...
Вместо Фёдора Кудряшова должен был выйти Дмитрий Кудряшов и блогер лёг бы на пятой секунде
это разве то, чего ему не хватало?...
видимо, да...
В Титанах он лучше выступает)
А потом ещё удивляются случаям в кофемании)
Ждём Дзюбу) Он тот ещё боец, но слова) Макрегор
репер то видать занимался чем-то.На фоне колхозана Кудряшова как Тайсон на пике выглядит
