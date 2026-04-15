Егоров о нокауте Кудряшова: «Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего ему не хватало?»

Егоров о поражении нокаутом Кудряшова: это разве то, чего ему не хватало?.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о поражении нокаутом экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова от рэпера Гуди.

«Кудряшову бьют по голове, как по мячу. Зачем ему это?

Деньги нужны? Нет! Слава? Нет! Впечатления? Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего не хватало?

К боям нужно готовиться, заниматься профессионально, иначе это просто опасно», – написал Егоров.

Напомним, защитник 2Drots был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.

