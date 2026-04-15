Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»

Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело без него.

Главный тренер 2Drots Шамиль Курбанов высказался об уходе Виталия Панова из «Амкала ».

Напомним, специалист вошел в тренерский штаб Сергея Булатова в «Крыльях Советов».

– Главный тренер «Амкала» Виталий Панов покинул клуб. Каково это, когда тренер уходит из команды за неделю до сезона?

– Для меня – это шок. Виделись вчера, и я был уверен, что Николаевич останется.

«Амкалу» будет тяжело, но интересно, остался ли его тренерский штаб.

Главный тренер – Александр Кренделев? Он очень сильный специалист. Я знаю, что он много помогал Панову. Хорошо знает команду, знает требования. Он может спокойно продолжить то, что они делали до этого.

Но все равно восприятие Николаевича как главного тренера играет какую-то роль. Будет интересно. Николаевич убежал от дерби, получается.

– Приятно, когда главный конкурент попадает в такую ситуацию?

– Не скажу, что это приятно. Не надо забывать, что это РПЛ. Это серьезный, высокий уровень, до которого не все тренеры добираются. Я считаю, это верный ход. К сожалению, это совпало перед сезоном.

– Ты ждешь такого предложения?

– Нет, потому что у меня другие цели и задачи. Xочу развивать себя и команду, расти. Пока цели по переходу куда-то у меня нет. Я должен всю свою состоятельность укрепить и показать здесь и получить знания.

– Повлияет ли такой переход на тренеров Медиалиги?

– Я не думаю, что повлияет. Он пришел сюда из проффутбола и туда же отправился. Это круто, – сказал Курбанов в интервью корреспонденту Спортса’‘.