  • Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
Главный тренер 2Drots Шамиль Курбанов высказался об уходе Виталия Панова из «Амкала».

Напомним, специалист вошел в тренерский штаб Сергея Булатова в «Крыльях Советов».

– Главный тренер «Амкала» Виталий Панов покинул клуб. Каково это, когда тренер уходит из команды за неделю до сезона?

– Для меня – это шок. Виделись вчера, и я был уверен, что Николаевич останется.

«Амкалу» будет тяжело, но интересно, остался ли его тренерский штаб.

Главный тренер – Александр Кренделев? Он очень сильный специалист. Я знаю, что он много помогал Панову. Хорошо знает команду, знает требования. Он может спокойно продолжить то, что они делали до этого.

Но все равно восприятие Николаевича как главного тренера играет какую-то роль. Будет интересно. Николаевич убежал от дерби, получается.

– Приятно, когда главный конкурент попадает в такую ситуацию?

– Не скажу, что это приятно. Не надо забывать, что это РПЛ. Это серьезный, высокий уровень, до которого не все тренеры добираются. Я считаю, это верный ход. К сожалению, это совпало перед сезоном.

– Ты ждешь такого предложения?

– Нет, потому что у меня другие цели и задачи. Xочу развивать себя и команду, расти. Пока цели по переходу куда-то у меня нет. Я должен всю свою состоятельность укрепить и показать здесь и получить знания.

– Повлияет ли такой переход на тренеров Медиалиги?

– Я не думаю, что повлияет. Он пришел сюда из проффутбола и туда же отправился. Это круто, – сказал Курбанов в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Материалы по теме
Тренер «Амкала» Панов покинул команду и вошел в штаб Булатова в «Крыльях Советов»
14 апреля, 17:42
Главный тренер «Амкала» Панов войдет в штаб «Крыльев Советов». Он выиграл Медиалигу и Кубок МФЛ – крупнейшие турниры медиафутбола
14 апреля, 13:23
Рекомендуем
Главные новости
Райзен и Егоров о «Народной Команде»: «Вы представляете «Спартак», должны быть силой, а сами в первую же секунду отдаете Горбунова в «Амкал»
вчера, 18:10
90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов
вчера, 17:06
Осипов должен был оплатить часть трансфера Гаучо в «Амкал» – 200 тысяч рублей. Общая стоимость перехода оценивалась в 500 тысяч
вчера, 15:27
Блогеры Парадеевич и Эксайл проведут матч между стримерами и ютуберами на «РЖД Арене» 6 июня
вчера, 13:50
Герман о кричалке «Амкал» – позор российского футбола»: «Есть футболисты сборной России, которые следили за нами в юности. Среди них – Батраков. Если кто-то из-за нас пошел в футбол – это круто!»
вчера, 12:44
«В Минспорте Чеченской Республики хотят сделать коллаборацию с 2Drots. Можем сыграть с «Ахматом». Главный тренер 2D Шама о матче с клубом РПЛ
вчера, 10:29
Фикус о Гаучо: «Игроку специально искусственно руинят карьеру, чтобы он не мог играть в МФЛ на высоком уровне»
17 апреля, 19:54
Спортивный директор «Амкала» Валех о несостоявшемся трансфере Гаучо: «Такие колхозные предложения нас не устраивают. Хотите избавиться от нападающего и его же боитесь»
17 апреля, 17:34
Герман о трансфере Гаучо: «Его не будет в «Амкале»
17 апреля, 16:41
Эдамс о нокауте Кудряшова: «Главный тренер 2D в шоке был, за голову держался. Центральный защитник мог вылететь сейчас»
17 апреля, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Клуб Текилы обыграл Underground Bizne$, Rocket Team Мозгова против команды рэпера Гуфа. Расписание и результаты уик-энда Media Basket
вчера, 19:11Live
Блогер сжег желтую карточку от Клаттенбурга в благотворительном матче на «Уэмбли»
вчера, 18:34Видео
Первая победа клуба Элджея в сезоне, DAWGS Кириленко обыграли команду Тимати. Результаты 4-го тура Media Basket
17 апреля, 18:53
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
15 апреля, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
11 апреля, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Рекомендуем