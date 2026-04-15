  • Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов высказался после проигрыша миллиона рублей на ставке на проход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Смолов поставил 1 млн рублей на выход «Барселоны» в 1/2 финала ЛЧ перед ответной игрой с «Атлетико» по коэффициенту 3.45. Потенциальный выигрыш мог составить почти 3,5 млн рублей. Изначально нападающий по ошибке поставил эту сумму на победу «Атлетико» в основное время. Он продал ставку и поставил на проход «Барселоны».

«Жизнь – боль. Официально – я не разбираюсь в футболе. У меня был выбор между сухарем Моти на «Энфилде» и проходом «Барсы» – все мимо. Собственно, соответствует мне. Все те разбирающиеся, кто мне писал, дай Бог вам здоровья от души.

Хотя бы статистика нарушилась: «Атлетико» впервые проиграл в плей-офф Лиги чемпионов дома. Я думаю, на допах все равно «Атлетико» бы дальше прошли.

Но Араухо вот в конце… Ему даже там прыгать не надо было. Ты центральный защитник, а это те люди, наравне с нападающими, которые лучше всех играют головой в команде. Окей, ты можешь не забить, но ты даже в створ не попал», – сказал Смолов.

Каталонцы победили в Мадриде (2:1), но уступили по сумме двух матчей (2:3) и вылетели из ЛЧ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Федора Смолова
Как всегда клоун. Заключил контракт с буками и думает, что мы поверим в его липовые проигрыши в стиле Дрейка
А почему липовые?)))у него ЗП была на пике почти этот лям в день)) это копейки для него)
Потому что у Смолова реклама бетбум из всех щелей, личная реферальная ссылка. Уже намекает, что он ничего на этом не проиграет в отличие от залезающего в долги наивного Васи.

Да и мало ли что у него было. Важнее не сколько человек зарабатывал, а сколько тратил. Просадить можно любое состояние
Хотел отбить издержки по уголовке … Хотя вряд ли, скорее всего просто контракт, с фрибетами )
В Кофемании ему тоже не зашло)).
Да, через контракт отбивает
Ставь сегодня 2 лимона на выход Реала.
А ты хорош 😂😂
Лучше бы в детский фонд перевел
Пенальти бить тоже не умеешь, кстати
Просадил мульт... Вот лох!
Лох - это ты, который на этот мульт ишачить пару лет будешь. А для Феди это так, полтора раза в ЦУМ сходить
А для меня, как два пальца обасфальт😆
Спортс, а что с лентой произошло в приложении? Отмотать только не несколько часов можно. Тогда зачем вообще она нужна? Или вы хотя бы посты поднимайте наверх
Такого с лентой быть не должно. Напишите, пожалуйста, нам на почту support@sports.ru или через форму «Поддержка» в приложении и прикрепите запись экрана - мы постараемся оперативно разобраться с проблемой.
Да я вам сколько раз про это писал??? И про другие косяки..
Ну обделался, бывает. Зачем звонить на всю страну и рассказывать?
Официально можно блокировать новости с этим лузером
Зачем? На фоне Феди я сам себе не таким уж и болваном кажусь))
Человек на пике почти 900к в день получал, а тут накинулись за лям)))
Материалы по теме
💸 Смолов проиграл миллион из-за «Барсы». Зря ставил на камбэк!
14 апреля, 23:50
Смолов проиграл 1 миллион рублей, поставив на камбэк «Барселоны» с «Атлетико»
14 апреля, 21:19Видео
Смолов поставил миллион рублей на проход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 14:55Видео
Рекомендуем
Главные новости
Райзен и Егоров о «Народной Команде»: «Вы представляете «Спартак», должны быть силой, а сами в первую же секунду отдаете Горбунова в «Амкал»
вчера, 18:10
90 тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» на игру звезд ютуба против Sidemen. Матч блогеров собрал более 6 млн фунтов стерлингов
вчера, 17:06
Осипов должен был оплатить часть трансфера Гаучо в «Амкал» – 200 тысяч рублей. Общая стоимость перехода оценивалась в 500 тысяч
вчера, 15:27
Блогеры Парадеевич и Эксайл проведут матч между стримерами и ютуберами на «РЖД Арене» 6 июня
вчера, 13:50
Герман о кричалке «Амкал» – позор российского футбола»: «Есть футболисты сборной России, которые следили за нами в юности. Среди них – Батраков. Если кто-то из-за нас пошел в футбол – это круто!»
вчера, 12:44
«В Минспорте Чеченской Республики хотят сделать коллаборацию с 2Drots. Можем сыграть с «Ахматом». Главный тренер 2D Шама о матче с клубом РПЛ
вчера, 10:29
Фикус о Гаучо: «Игроку специально искусственно руинят карьеру, чтобы он не мог играть в МФЛ на высоком уровне»
17 апреля, 19:54
Спортивный директор «Амкала» Валех о несостоявшемся трансфере Гаучо: «Такие колхозные предложения нас не устраивают. Хотите избавиться от нападающего и его же боитесь»
17 апреля, 17:34
Герман о трансфере Гаучо: «Его не будет в «Амкале»
17 апреля, 16:41
Эдамс о нокауте Кудряшова: «Главный тренер 2D в шоке был, за голову держался. Центральный защитник мог вылететь сейчас»
17 апреля, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Клуб Текилы обыграл Underground Bizne$, Rocket Team Мозгова против команды рэпера Гуфа. Расписание и результаты уик-энда Media Basket
вчера, 19:11Live
Блогер сжег желтую карточку от Клаттенбурга в благотворительном матче на «Уэмбли»
вчера, 18:34Видео
Первая победа клуба Элджея в сезоне, DAWGS Кириленко обыграли команду Тимати. Результаты 4-го тура Media Basket
17 апреля, 18:53
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
15 апреля, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
11 апреля, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Рекомендуем