Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»

Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: я не разбираюсь в футболе.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов высказался после проигрыша миллиона рублей на ставке на проход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Смолов поставил 1 млн рублей на выход «Барселоны» в 1/2 финала ЛЧ перед ответной игрой с «Атлетико» по коэффициенту 3.45. Потенциальный выигрыш мог составить почти 3,5 млн рублей. Изначально нападающий по ошибке поставил эту сумму на победу «Атлетико» в основное время. Он продал ставку и поставил на проход «Барселоны».

«Жизнь – боль. Официально – я не разбираюсь в футболе. У меня был выбор между сухарем Моти на «Энфилде » и проходом «Барсы» – все мимо. Собственно, соответствует мне. Все те разбирающиеся, кто мне писал, дай Бог вам здоровья от души.

Хотя бы статистика нарушилась: «Атлетико» впервые проиграл в плей-офф Лиги чемпионов дома. Я думаю, на допах все равно «Атлетико » бы дальше прошли.

Но Араухо вот в конце… Ему даже там прыгать не надо было. Ты центральный защитник, а это те люди, наравне с нападающими, которые лучше всех играют головой в команде. Окей, ты можешь не забить, но ты даже в створ не попал», – сказал Смолов.

Каталонцы победили в Мадриде (2:1), но уступили по сумме двух матчей (2:3) и вылетели из ЛЧ.