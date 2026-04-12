  • «Педро первым сыграл в мяч до того, как вообще появилась нога Сперцяна. Очень странная красная карточка». Чепурин об удалении хавбека «Зенита»
«Педро первым сыграл в мяч до того, как вообще появилась нога Сперцяна. Очень странная красная карточка». Чепурин об удалении хавбека «Зенита»

Чепурин об удалении Педро: Он первым сыграл в мяч.

Бывший вратарь «Эгриси», ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин отреагировал на удаление Педро в игре 24-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

На 76-й минуте бразилец, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитра матча Сергей Карасев после просмотра повтора принял решение показать хавбеку «Зенита» прямую красную карточку на 78-й минуте.

«Это очень странная красная карточка. Очень странная.

Не понимаю ее как зритель. Что я вижу: Педро ведь первым играет в мяч за секунду до того, как вообще появляется нога Сперцяна. И, когда играет в мяч, Сперцян бьет по тому месту, где мгновение назад был мяч, а попадает в шипы Педро. В итоге – удаление Педро. 

Что должен был делать Педро? Не играть в мяч, на котором он оказывается первым?» – отметил Чепурин.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Павла Чепурина
Да это не нарушение даже, тут и обсуждать нечего.
Ответ unreality
Да это не нарушение даже, тут и обсуждать нечего.
почему? это нарушение Сперцяна
Странно, что судья стоит и смотрит этот момент в метре от игроков и ничего не видит без ВАР.
Ответ IlyaGrain
Странно, что судья стоит и смотрит этот момент в метре от игроков и ничего не видит без ВАР.
Странно, что он смотрит ВАР и всё равно не видит
Ответ IlyaGrain
Странно, что судья стоит и смотрит этот момент в метре от игроков и ничего не видит без ВАР.
Странно не это, странно что ВАР вмешался. Всё вдруг пошло не по плану)...
Жаль Миллера не показали ))
Такие удаления можно устраивать в каждом матче, просто снизу подбивать ноги соперников
Ответ Deca
Такие удаления можно устраивать в каждом матче, просто снизу подбивать ноги соперников
Не болела газовых, но мне тоже показалось, что слишком легко дали красную. Я бы еще указал на момент когда Карасёв наоборот не дал желтую Барриосу когда тот в центре поля сфолил на желтую, а потом в том же эпизоде взял мяч в руки еще до свистка. Вот там железобетонная жёлтая карточка.
Она не странная. Она очевидно проплаченная
Ответ Groznyi2024
Она не странная. Она очевидно проплаченная
Ответ Лех валенсА
Да, у него больше денег
Зато полное удовлетворение тех, кто каждый раз вопит о зенитовско-газпромовском ресурсе и купленном судействе.
Ответ vp78ms7jcc
Зато полное удовлетворение тех, кто каждый раз вопит о зенитовско-газпромовском ресурсе и купленном судействе.
У них методичка на неделю будет - что телята не проиграли вопреки. Карась не нашел повода удалить игрока зените до свистка на игру.
Ответ vp78ms7jcc
Зато полное удовлетворение тех, кто каждый раз вопит о зенитовско-газпромовском ресурсе и купленном судействе.
У Зенита 11 в пользу их назначенных пенальти!!!
все по фактам разложил, абсолютно игровой момент, не было не только стремления сыграть грубо, а в принципе возможности после игры в мяч куда то деть ногу. Эдик не успел и подбил ногу Педро. неприятный момент, но абсолютно игровой. Карася не оправдывает даже то, что это решение принял вар, а не он. яиц не согласиться не хватило. эту карту нужно оспаривать 100%.
Нарушает Сперцян, красная для Педро. Квинтэссенция судейства этого чемпионата в РФПЛ
Ответ Slowpoke7
Нарушает Сперцян, красная для Педро. Квинтэссенция судейства этого чемпионата в РФПЛ
Как такое возможно то вообще
С ВАРом
Ответ Ясав
Как такое возможно то вообще С ВАРом
Непонятно как с ВАРом можно увидеть пенальти с игре махачкалинским Динамо. А тут был рубящий удар шипами в голень
Во дворе судейство лучше, чем в матче РПЛ!
Не дали вторую красною игроку Спартака - все молчат, левое удаление в матче с Судьедаром - все не молчат... Удивительный спортс.
