«Педро первым сыграл в мяч до того, как вообще появилась нога Сперцяна. Очень странная красная карточка». Чепурин об удалении хавбека «Зенита»

Чепурин об удалении Педро: Он первым сыграл в мяч.

Бывший вратарь «Эгриси », ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин отреагировал на удаление Педро в игре 24-го тура Мир РПЛ между «Зенитом » и «Краснодаром» (1:1).

На 76-й минуте бразилец, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара » упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитра матча Сергей Карасев после просмотра повтора принял решение показать хавбеку «Зенита» прямую красную карточку на 78-й минуте.

«Это очень странная красная карточка. Очень странная.

Не понимаю ее как зритель. Что я вижу: Педро ведь первым играет в мяч за секунду до того, как вообще появляется нога Сперцяна. И, когда играет в мяч, Сперцян бьет по тому месту, где мгновение назад был мяч, а попадает в шипы Педро. В итоге – удаление Педро.

Что должен был делать Педро? Не играть в мяч, на котором он оказывается первым?» – отметил Чепурин.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ »