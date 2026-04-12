Прокоп сделал два ассиста в матче Кингс Лиги против «Пио». Это его первые голевые передачи в сезоне
Российский футболист Михаил Прокопьев сделал первые голевые передачи в нынешнем сезоне Кингс Лиги.
Клуб Прокопа Ultimate Mostoles одержал крупную победу над «Пио» – 11:6.
С передач экс-полузащитника «Амкала» забили Хави Эспиноса и Алеиш Лаге.
Всего Михаил в этом сезоне забил три гола и отдал две голевые передачи. До этого у него не было результативных действий в трех матчах кряду.
Ultimate Mostoles лидирует в турнирной таблице Кингс Лиги, одержав семь побед и один раз проиграв.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
