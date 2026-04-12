Федор Смолов: «У Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ». Это хороший клуб на букву «П»
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов поделился инсайдом о возможном трансфере Алексея Батракова.
«Честно сказать, у меня есть легкий инсайд. Есть предложение, но от клуба не этого уровня («ПСЖ» – Спортс’’).
Я пересекался с Лешей зимой, и он сказал, что предложение действительно есть.
Он спросил про мои впечатления. Я сказал: «Конечно, да». Это хороший клуб на букву «П», – сказал Смолов.
Кажется, Батраков не хочет бить пенальти за клуб своей девушки. В медиафутболе недовольны
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Острые шипы»
