180

Федор Смолов: «У Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ». Это хороший клуб на букву «П»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов поделился инсайдом о возможном трансфере Алексея Батракова.

«Честно сказать, у меня есть легкий инсайд. Есть предложение, но от клуба не этого уровня («ПСЖ» – Спортс’’).

Я пересекался с Лешей зимой, и он сказал, что предложение действительно есть.

Он спросил про мои впечатления. Я сказал: «Конечно, да». Это хороший клуб на букву «П», – сказал Смолов.

Кажется, Батраков не хочет бить пенальти за клуб своей девушки. В медиафутболе недовольны

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Острые шипы»
logoБроукБойз
logoКраснодар
возможные трансферы
logoФедор Смолов
logoАлексей Батраков
logoПСЖ
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
180 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ imaginary
Пенит
рация РПЛ
Ответ imaginary
Пенит
Пензенский Зенит❤️
Пьемонте Кальчо
Ответ Jack Traven
Пьемонте Кальчо
Man UFC
Из грандов только Пюник знаю на П
Ответ NoN
Из грандов только Пюник знаю на П
Про Пари НН не забывай!
Ответ NoN
Из грандов только Пюник знаю на П
ПАОК, дорожка проторена
Ответ Agilarr1
Порту
Насчёт Порту можно поверить. Вариант был бы хорош.
Ответ Evgen Vynokurov
Насчёт Порту можно поверить. Вариант был бы хорош.
В Португалии проблемы уже были с уголовным делом за переводы от Локомотива , пришлось деньги вернуть
ОТКРОЙТЕ БУКВУ «П»

Крутите барабан

Петербургский Зенит
Пафос же. Конечно да, Саня Кокорин подтверждает.
Ответ brykan
Пахтакор
Риека
Ответ Mark Anisimov
Пищевик
Партак?
Ответ edward_freeman
Пиза?
Да нет. Рано .Ещё может и заиграть в Европе
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше»
12 апреля, 15:04
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
12 апреля, 09:56
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Надо брать чемоданы и уезжать, если есть интерес. Никто не гарантирует, что все получится, но партнеры помогут с адаптацией – там есть Сафонов»
10 апреля, 19:36
Рекомендуем
Главные новости
«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа
вчера, 19:10Видео
Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»
вчера, 18:31
Кузнецов объявил бойкот журналистам: «Хотите интервью – платите деньги»
вчера, 17:18
Смолов о женщине-тренере «Униона»: «Если она выиграет все матчи и ее уволят, это сексизм чистой воды»
вчера, 15:13
Егоров о нокауте Кудряшова: «Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего ему не хватало?»
вчера, 14:01Видео
Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
вчера, 12:32
Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
вчера, 09:22Видео
«Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин!» Рэпер Гуди о победе над Кудряшовым
14 апреля, 20:31
Федор Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола»
14 апреля, 19:39Видео
Кудряшов проиграл Гуди на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола», Манна победил Goku
14 апреля, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
вчера, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
11 апреля, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
9 апреля, 15:06
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
9 апреля, 12:39
Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»
7 апреля, 18:39
Рекомендуем