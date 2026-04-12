Федор Смолов: «У Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ». Это хороший клуб на букву «П»

Федор Смолов: у Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ».

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо» и «БроукБойз » Федор Смолов поделился инсайдом о возможном трансфере Алексея Батракова .

«Честно сказать, у меня есть легкий инсайд. Есть предложение, но от клуба не этого уровня («ПСЖ » – Спортс’’).

Я пересекался с Лешей зимой, и он сказал, что предложение действительно есть.

Он спросил про мои впечатления. Я сказал: «Конечно, да». Это хороший клуб на букву «П», – сказал Смолов.

