Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше»

Федор Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ».

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо» и «БроукБойз » Федор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделились мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ ».

Федор Смолов: «Прямо сейчас вывели новость на экран, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова этим летом. Че за бред? Батраков – очень классный футболист. Мы ему желаем всего наилучшего...»

Павел Мамаев: «Я здесь не соглашусь, давайте будем объективными. Если бы два года назад мы бы сидели в студии и увидели новость про Матвея Сафонова, сказали бы то же самое: «Что за бред, там Доннарумма». «ПСЖ» такой клуб, что может смотреть в перспективу. Я бы не сказал, что это бред».

Смолов: «Батраков – суперклассный и талантливый футболист. Мы все его рейтим и уважаем. Но там Заир-Эмери сидит на замене, чувак, у которого Леха не угадает».

Мамаев: «Немаловажный факт, что летом активируется функция отступных в 16 млн евро. Для «ПСЖ» это небольшие деньги за игрока, который, возможно, станет игроком стартового состава. И они всегда такого игрока могут продать куда угодно».

Смолов: «Не желаю Батракову, чтобы этот трансфер осуществился, так как он там не будет играть. Я ему желаю перейти в топовый клуб, где у него была бы возможность играть. Даже в «Барселону». Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше, чем в «ПСЖ».

Мамаев: «Я бы все равно не относился к этим трансферным слухам как к бреду».

