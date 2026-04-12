  • Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше»
Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделились мнением о возможном переходе Алексея Батракова в «ПСЖ».

Федор Смолов: «Прямо сейчас вывели новость на экран, что «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова этим летом. Че за бред? Батраков – очень классный футболист. Мы ему желаем всего наилучшего...»

Павел Мамаев: «Я здесь не соглашусь, давайте будем объективными. Если бы два года назад мы бы сидели в студии и увидели новость про Матвея Сафонова, сказали бы то же самое: «Что за бред, там Доннарумма». «ПСЖ» такой клуб, что может смотреть в перспективу. Я бы не сказал, что это бред».

Смолов: «Батраков – суперклассный и талантливый футболист. Мы все его рейтим и уважаем. Но там Заир-Эмери сидит на замене, чувак, у которого Леха не угадает».

Мамаев: «Немаловажный факт, что летом активируется функция отступных в 16 млн евро. Для «ПСЖ» это небольшие деньги за игрока, который, возможно, станет игроком стартового состава. И они всегда такого игрока могут продать куда угодно».

Смолов: «Не желаю Батракову, чтобы этот трансфер осуществился, так как он там не будет играть. Я ему желаю перейти в топовый клуб, где у него была бы возможность играть. Даже в «Барселону». Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше, чем в «ПСЖ».

Мамаев: «Я бы все равно не относился к этим трансферным слухам как к бреду».

Кажется, Батраков не хочет бить пенальти за клуб своей девушки. В медиафутболе недовольны

Диалоги двух «экспертов» лимитчиков, которые многого (нет) добились в Европе
Ответ Корни Дзюбы
Ну по факту именно на цп вероятность получить игровое время в ПСЖ ниже чем в Барсе, там травматичные да и продадут 100% например де йонга
Ответ Буратино55
и что, Батраков не опорник
В ПСЖ не надо а в Барсу надо?🤨 че они там на своих стримах употребляют??
Ответ Женька Овомоела
Кофе.
Ответ Женька Овомоела
У ПСЖ в полузащите - Невеш, Витинья, Руис, Заир-Эмери.
У Барсы в полузащите - Педри, Де Йонг вечно травмированный, Гави такой же, и куча молодняка.
Шансы заиграть в Барселоне у него крайне малы , это я вам говорю как человек который вчера посмотрел матч с Эспаньолом
Ответ одиНгоРоДоднакоманда
И какой вывод по этому матчу? Почему не сможет?
Но там Заир-Эмери сидит на замене, чувак, у которого Леха не угадает»

Переведите кто-нибудь эту фразу на русский
Смолов предлагает заменить Ямаля на Батракова. Так лучше всем
Это издевка такая?
Да ему бы в условном Хетафе в состав стартовых 11 попасть.
Ответ Мельников Михаил
Именно! Какие качества есть у Батракова, если честно: дриблинг есть? Нет! Скорость стартовая или дистанционная? Нет! Какой-то сумасшедший удар, как у Мбаппе? Нет! Какие-то особые физические данные? Нет! Вопрос: с какого перепугу и благодаря чему Батраков может оказаться в ПСЖ, Барселоне и т.д.?! Кто-то может сказать? )))))))
Ответ Z-7478
Так всего этого и у педри с гави нету=))
В смысле? Там де Йонг, Гави и Ольмо время от времени сидят на банке, а Батраков придет и сразу в старт?
Ответ Nogoi89
тут ещё один 🤡 всем пишет и отвечает что этот батраков сильнее чем Педри и Гави .
Не советуют... Завидуют ему, что ли?
Смола хватит фантазировать. В топ клубе ему не светит пусть ищет, что нибудь по скромнее. Хорош его женить туда, где ему не видать удачи.
В барсе где на его позиции 3 игрока? Умно воистину
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
12 апреля, 09:56
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Надо брать чемоданы и уезжать, если есть интерес. Никто не гарантирует, что все получится, но партнеры помогут с адаптацией – там есть Сафонов»
10 апреля, 19:36
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
9 апреля, 11:36
«Я Соболева не одобряю полностью!» Фанат «Зенита» отказался принять футболку нападающего из фан-шопа
вчера, 19:10Видео
Федор Смолов: «В «Сельте» были суперрады, что я пришел. Когда уходил, многие спрашивали, вернусь ли я, были заинтересованы, чтобы остался»
вчера, 18:31
Кузнецов объявил бойкот журналистам: «Хотите интервью – платите деньги»
вчера, 17:18
Смолов о женщине-тренере «Униона»: «Если она выиграет все матчи и ее уволят, это сексизм чистой воды»
вчера, 15:13
Егоров о нокауте Кудряшова: «Получить по голове, как по мячу, – это разве то, чего ему не хватало?»
вчера, 14:01Видео
Шама о переходе Панова в «Крылья Советов»: «Амкалу» будет тяжело. Восприятие Николаевича как главного тренера играет роль»
вчера, 12:32
Смолов о проигрыше миллиона рублей на «Барсе»: «Официально – я не разбираюсь в футболе. Все разбирающиеся, кто писал мне, дай бог вам здоровья»
вчера, 09:22Видео
«Я месяц не курил кальян и три дня не кидал снюс, потому что у меня бой, блин!» Рэпер Гуди о победе над Кудряшовым
14 апреля, 20:31
Федор Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола»
14 апреля, 19:39Видео
Кудряшов проиграл Гуди на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола», Манна победил Goku
14 апреля, 19:30
Воспитанник «Торпедо» Токарев перешел в 2Drots
вчера, 11:07
DAWGS Кириленко обыграли Rocket Team Мозгова, Underground Bizne$ победил AUF. Результаты уик-энда Media Basket
12 апреля, 19:34
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
11 апреля, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
11 апреля, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
9 апреля, 15:06
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
9 апреля, 12:39
Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»
7 апреля, 18:39
