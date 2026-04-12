Текила о медиафутболе: «Токсичность внутри настолько сильно превалировала, что я сам стал токсичным, хотя таким не был»

Текила: токсичность внутри медиафутбола превалировала, что я сам стал токсичным.

Экс-президент «Родины Медиа » Текила рассказал о своем отношении к медиафутболу.

– Будешь ли следить за WINLINE МФЛ-7?

– За прошлым сезоном практически не следил. Финал НаПике посмотрел полноценно. Хотелось поболеть за Каряку, хотя 2Drots где-то глубоко в сердечке. Классный формат, несмотря на некоторые скандалы и хейт – как, например, Азамат говорил, что это недофутбол. Любое развитие и ответвление от спорта – это прикольно. Генерируются новые идеи. Мне надоело просто играть в футбол в МФЛ.

– Почему не сыграл в НаПике?

– Меня звали, но я взял паузу от медиафутбола. Продукт, который делает Николай Осипов , классный, но сама токсичность, которая внутри, настолько сильно превалировала, что я сам стал токсичным, хотя таким не был. В «На Спорте » была такая идеология команды, но после не было никакого уважения.

Когда Баста и Азамат заходят, и их сравнивают с людьми, которые ничего не достигли в жизни и в медиафутболе… Просто так получают хейт и оскорбления. Не знаю, что должно случиться, чтобы я вернулся: либо жирный чек, либо классная идея и команда, – сказал Текила в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.