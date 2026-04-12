Глушаков о планах: «Выиграли НаПике со СКА, где я – там победа. К тренерству тянет, но можно еще подвигаться, поиграть»

Глушаков о планах: Выиграли НаПике со СКА, где я – там победа.

Полузащитник СКА Денис Глушаков рассказал о планах начать тренерскую карьеру.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, все потихоньку.

Играю за СКА Ростов, выиграли первый медиафутбольный турнир НаПике , все потихоньку, где я – там победа (смеется), понимаете.

К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали.

Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В СКА у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно еще подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю еще», – сказал Глушаков.

У СКА Басты 1-й трофей в медиафутболе! Завалили 2Drots с дублем Писарского и троллингом рэпера

Каряка расцвел: 5 голов – в 48 лет. А ведь он главный тренер!