Глушаков о планах: «Выиграли НаПике со СКА, где я – там победа. К тренерству тянет, но можно еще подвигаться, поиграть»
Полузащитник СКА Денис Глушаков рассказал о планах начать тренерскую карьеру.
«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, все потихоньку.
Играю за СКА Ростов, выиграли первый медиафутбольный турнир НаПике, все потихоньку, где я – там победа (смеется), понимаете.
К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений. Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали.
Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В СКА у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно еще подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю еще», – сказал Глушаков.
