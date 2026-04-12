Смолов назвал Мамаева лучшим партнером в карьере, Шевченко – кумиром детства, ФНЛ – лучшей лигой мира
Федор Смолов: Мамаев – лучший партнер, Шевченко – кумир детства.
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов назвал лучшего партнера в своей карьере.
– Лучший игрок в истории футбола?
– Лучший игрок сейчас?
– На сегодняшний день Рафинья.
– Против кого тебе было тяжелее всего играть?
– Против Хосе Хименеса из «Атлетико». Неприятный.
– Лучший партнер в карьере?
– Павел Мамаев.
– Лучший стадион мира?
– «Сантьяго Бернабеу» после реновации.
– Футбольный кумир детства?
– Лучшая лига мира?
– ФНЛ.
– Лучшая сборная?
– Россия.
– Если не футбол, то…
– Большой теннис, – сказал Смолов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: соцсеть Алексея Попова
14 комментариев
– Антонин Паненка
- Кофемания.
- Понты колотить