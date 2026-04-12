Смолов назвал Мамаева лучшим партнером в карьере, Шевченко – кумиром детства, ФНЛ – лучшей лигой мира

Федор Смолов: Мамаев – лучший партнер, Шевченко – кумир детства.

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов назвал лучшего партнера в своей карьере.

– Лучший игрок в истории футбола?

Лионель Месси.

– Лучший игрок сейчас?

– На сегодняшний день Рафинья.

– Против кого тебе было тяжелее всего играть?

– Против Хосе Хименеса из «Атлетико». Неприятный.

– Лучший партнер в карьере?

Павел Мамаев.

– Лучший стадион мира?

– «Сантьяго Бернабеу» после реновации.

– Футбольный кумир детства?

Андрей Шевченко.

– Лучшая лига мира?

ФНЛ.

– Лучшая сборная?

– Россия.

– Если не футбол, то…

– Большой теннис, – сказал Смолов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: соцсеть Алексея Попова
– Футбольный кумир детства?
– Антонин Паненка
Ответ Aleksey Yashin
– Антонин Паненка
Майкл Джордан)
- Лучшее место для отдыха?
- Кофемания.
Лучшая сборная - это сборная Кофемании. Смолов и Кокорин в нападении, Мамаев в полузащите, Пак в защите.
Ответ Антон_1117096158
Лучшая сборная - это сборная Кофемании. Смолов и Кокорин в нападении, Мамаев в полузащите, Пак в защите.
🤣
Ответ Антон_1117096158
Лучшая сборная - это сборная Кофемании. Смолов и Кокорин в нападении, Мамаев в полузащите, Пак в защите.
Пак - полузащитник.
Пак - полузащитник.
Кокорин: вот сейчас обидно было!
- Любимое занятие?
- Понты колотить
Ответ Milverton
- Понты колотить
Ходить в Кофеманию 😁
