Смолов назвал Мамаева лучшим партнером в карьере, Шевченко – кумиром детства, ФНЛ – лучшей лигой мира

Федор Смолов: Мамаев – лучший партнер, Шевченко – кумир детства.

– Лучший игрок в истории футбола?

– Лионель Месси .

– Лучший игрок сейчас?

– На сегодняшний день Рафинья .

– Против кого тебе было тяжелее всего играть?

– Против Хосе Хименеса из «Атлетико ». Неприятный.

– Лучший партнер в карьере?

– Павел Мамаев .

– Лучший стадион мира?

– «Сантьяго Бернабеу » после реновации.

– Футбольный кумир детства?

– Андрей Шевченко .

– Лучшая лига мира?

– ФНЛ .

– Лучшая сборная?

– Россия.

– Если не футбол, то…

– Большой теннис, – сказал Смолов.