«Убери в финале ОИ Леброна и Дюрэнта и поставь Путина и Трампа, внимание к игре будет такое же, хотя с мячом там никто не дружит». Кириленко о популярности медиабаскетбола

Андрей Кириленко высказался о популярности медийного баскетбола.

Глава РФБ, президент медийной команды DAWGS Андрей Кириленко рассказал о популярности медийного баскетбола.

– Как вы относитесь к тому, что некоторые болельщики предпочитают медийный баскетбол профессиональному?

– Я видел и другие комментарии, мол, медийный баскетбол – это что вообще такое? Надо смотреть только классический. А еще кто-то скажет, что формат три на три – самый лучший.

Я очень рад, что есть разные форматы. Кому-то нравится классический баскетбол, кому-то – медийный, кому-то – НБА . Здорово, что есть медийный баскетбол, где ты можешь прийти и посмотреть не столько игру, сколько здешнюю тусовку, весь вайб вокруг.

В то же время медиабаскетбол – это не совсем спорт. Спортивная составляющая там есть, но это все равно развлекательный формат.

Приведу пример. Возьмем финал НБА или Олимпиады, на площадке Леброн , Дюрэнт , Вембаньяма – это лучший спортивный продукт, который вообще может быть, его смотрят по всему миру.

Но если мы уберем Леброна и Дюрэнта и вместо них поставим Путина, Трампа , Джастина Тимберлейка, Джигана или Тимати, то есть медийных людей, внимание к игре будет такое же, хотя с баскетбольным мячом там никто не дружит. На такое просто интересно посмотреть.

То же самое в медийном баскетболе. Люди приходят не на баскетбол в чистом виде, а на все, что происходит вокруг. И классно, что баскетбол выступает таким связующим звеном, – отметил Кириленко .