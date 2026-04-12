  • «Убери в финале ОИ Леброна и Дюрэнта и поставь Путина и Трампа, внимание к игре будет такое же, хотя с мячом там никто не дружит». Кириленко о популярности медиабаскетбола
Андрей Кириленко высказался о популярности медийного баскетбола.

Глава РФБ, президент медийной команды DAWGS Андрей Кириленко рассказал о популярности медийного баскетбола.

– Как вы относитесь к тому, что некоторые болельщики предпочитают медийный баскетбол профессиональному?

– Я видел и другие комментарии, мол, медийный баскетбол – это что вообще такое? Надо смотреть только классический. А еще кто-то скажет, что формат три на три – самый лучший.

Я очень рад, что есть разные форматы. Кому-то нравится классический баскетбол, кому-то – медийный, кому-то – НБА. Здорово, что есть медийный баскетбол, где ты можешь прийти и посмотреть не столько игру, сколько здешнюю тусовку, весь вайб вокруг.

В то же время медиабаскетбол – это не совсем спорт. Спортивная составляющая там есть, но это все равно развлекательный формат.

Приведу пример. Возьмем финал НБА или Олимпиады, на площадке Леброн, Дюрэнт, Вембаньяма – это лучший спортивный продукт, который вообще может быть, его смотрят по всему миру.

Но если мы уберем Леброна и Дюрэнта и вместо них поставим Путина, Трампа, Джастина Тимберлейка, Джигана или Тимати, то есть медийных людей, внимание к игре будет такое же, хотя с баскетбольным мячом там никто не дружит. На такое просто интересно посмотреть.

То же самое в медийном баскетболе. Люди приходят не на баскетбол в чистом виде, а на все, что происходит вокруг. И классно, что баскетбол выступает таким связующим звеном, – отметил Кириленко.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: LET’S GO HOOPS
Это он о своих снах при температуре 39?
> Но если мы уберем Леброна и Дюрэнта и вместо них поставим Путина, Трампа, Джастина Тимберлейка, Джигана или Тимати, то есть медийных людей, внимание к игре будет такое же, хотя с баскетбольным мячом там никто не дружит.

Все же посмею себе предположить, что за Путиным и Трампом, смотреть станут несколько больше людей, чем за Джиганом и Тимати.
Ответ Вечно в бане
Мага да вата
Это что за Иноагентишка растёт?? Всё знают что Владимир Владимирович умеет всё на свете и играет в баскетбол, футбол, Ночную лигу, Чемпион мира по всём видам спорта!!!
Не знаю .. вот если бы Леброна и Вембаньяму на место Путина и Трампа .. я бы посмотрел )).. а лучше всего на место Кириленко конечно же….
Это Соловьев головного мозга, он его любовник что ли?
баскетбол не хоккей, там недостаточно чтобы вратарь руки-ноги раздвинул. В кольцо еще попасть нужно.
Ох, намешал кашу Андрей Геннадьевич - таких персонажей в одном контексте упомянул.
Путин не дотягивает
Что у него с головой
Зачем говорить в слух все что приходит в голову????
