Егоров о медиафутболе: «Цифры стали меньше, индустрия падает. Раньше собирали под миллион просмотров, а сейчас 50-60 тысяч»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о медиафутбольной индустрии.

«У нас ухудшились условия, например, цифры стали меньше, но в целом индустрия падает. Можно посмотреть просмотры «Амкала», у которого очень низкие показатели. Раньше футбол собирал под миллион просмотров, а сейчас 50-60 тысяч – это плохо.

2Drots собирает просмотры за счет контента, связанного с девушками, не очень понятно, как продать это букмекеру. Думаю, у них тоже с этим проблемы, но таковы реалии. Может быть, когда денег станет меньше в индустрии, она выплывет», – сказал Егоров.

Более 285 тысяч просмотров в среднем набирали туры НаПике. Это больше, чем у немецкой Кингс Лиги, но меньше остальных турниров формата Кингс