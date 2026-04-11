  Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю «Броуков» Мазылу во время подкаста. Они подерутся на турнире «Все против медиафутбола»
Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю «Броуков» Мазылу во время подкаста. Они подерутся на турнире «Все против медиафутбола»

Залимхан Юсупов дал пощечину Анатолию Мазылу.

Боец поп-MMA Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю медиафутбольного клуба «БроукБойз» Анатолию Мазылу во время подкаста.

Залимхан Юсупов – боец поп-MMA с рекордом 19-16, получивший популярность благодаря лиге Hardcore ММА. Является мастером спорта по боевому самбо и смешанным единоборствам, входил в состав Сборной Дагестана по вольной борьбе.

Анатолий Мазылу – медиафутболист, имеет опыт выступлений в поп-MMA. Он имеет рекорд 2-0.

Юсупов и Мазылу проведут бой на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола». Турнир пройдет 14 апреля в Дворце гимнастики Ирины Винер. В главном бою вечера встретятся бывший защитник сборной России Федор Кудряшов и рэпер Goody.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Дела Артура
И ведь у них целая студия, и команда с операторами, есть оборудование профессиональное. И вопрос возникает, неужели это кто то смотрит, спонсирует? Фрики же какие то нишевые
Кто вам платит, за публикацию этого поста, солевые?
Ответ Пётр Гамаз
Надо раскрутить этот парашный турнир,вот договорились что одна обезьянка ударит другую,а спортс закинет на главную
Сначала прочел "дал пощечину во время подката" , но интрига быстро ушла. Кто же все это смотрит ...
Ответ Konstantin K-Pax
Баста смотрит и другие наркоманы
Кому надо дать леща или с кем подраться, чтобы этот петушатник на главную не вываливали?
К футболу это какое отношение имеет?
что это за мусор на этом сайте?
Ровно также прочитал)
По братски по братски
Спортс днище
