Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю «Броуков» Мазылу во время подкаста. Они подерутся на турнире «Все против медиафутбола»

Залимхан Юсупов дал пощечину Анатолию Мазылу.

Боец поп-MMA Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю медиафутбольного клуба «БроукБойз» Анатолию Мазылу во время подкаста.

Залимхан Юсупов – боец поп-MMA с рекордом 19-16, получивший популярность благодаря лиге Hardcore ММА. Является мастером спорта по боевому самбо и смешанным единоборствам, входил в состав Сборной Дагестана по вольной борьбе.

Анатолий Мазылу – медиафутболист, имеет опыт выступлений в поп-MMA. Он имеет рекорд 2-0.

Юсупов и Мазылу проведут бой на турнире Fight Nights «Все против медиафутбола». Турнир пройдет 14 апреля в Дворце гимнастики Ирины Винер. В главном бою вечера встретятся бывший защитник сборной России Федор Кудряшов и рэпер Goody.

Самый трешовый боец поп-ММА подерется с медиафутболистом. Его банила Федерация бокса и стреляли в Махачкале