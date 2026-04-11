Блогер Литвин посетил Дагестан и перевел 2 млн рублей пострадавшим от наводнения: «Было бы странно пройти мимо и не помочь братскому народу»

Президент Lit Energy, блогер Михаил Литвин посетил Дагестан и перевел 2 млн рублей пострадавшим от наводнения.

«В связи с последними событиями в Дагестане тысячи людей потеряли свои дома и скот. На протяжении всей карьеры я получал невероятную любовь и поддержку из этой республики. И для меня было бы странно пройти мимо и не помочь братскому народу.

Многие скажут, что мы приехали похайповать. Но мне давно по барабану на ваши комментарии. Главное, вы сами помогайте. Наверное, я последний человек в стране, кто нуждается в хайпе. Я приехал с одной целью – помочь тем, кто попал в большую беду.

Многие могут написать, что для меня 2 млн, как для вас 5 рублей. Пожалуйста, скиньте 5 рублей, 10 или 50 рублей. Кто сколько сможет. С миру по нитке. Сила в единстве. Трудные времена объединяют. Самое время объединиться и помочь. Давайте газ дадим, как мы умеем», – сказал Литвин.

Вместе с блогером Дагестан посетил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Наводнение в Дагестане стало одним из крупнейших в регионе за последние сто лет. По последним данным, пострадали около 6 тысяч человек, проведена эвакуация более шести тысяч жителей. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Михаила Литвина
Было бы странно просто молча перевести
Молча не молча, если хоть одному человеку минимум это во благо сработало, это хорошо в любом случае Алёша
Сколько ты молча перевел?
Когда его уже посадят, за уклонение от армии и покупку липового военника?
От него больше пользы для общества , чем от тебя с военником
Молча,переводят только долларовые миллиардеры и то с одного своего счета на другой.
Да уж, этим медиаклоунам только дай повод на чем нибудь попиариться. И кстати уж если помогать, то почему только Дагестану? В русских регионах тоже наводнение (были сообщения в новостях недавно).
Да, Дагестан у нас не русский регион, представьте себе. Советую подтянуть матчасть (историю). Можно даже начать с Википедии, статья Кавказ.
Переводит деньги в благотворительность и рассказывает об этом - <Да это показушник, всё ради пиара, да он на самом деле и не переводил ничего>.
Переводит деньги в благотворительность тихо и никому не рассказывает об этом - <Да хоть бы копейку сиротам перевёл; с жиру бесится, никому не помогает, боженька всё видит>.

WTF????..
Так никто не мешает по конкретному запросу или претензии типа как у вас "а почему не помогаешь WTF" - показать транзакцию из банка. Они там все сохраняются. Но зачем орать об этом на всю страну, являясь при этом еще и блогером, т.е. по определению как воздух нуждаясь в пиаре, а у ж тем более - в попадании в федеральные СМИ? Тут только у совсем наивных персонажей никаких вопросов не возникнет.
Вы слишком недооцениваете неадекватность критикантства. Как только покажешь эту транзакцию из банка, так начнётся <Ой, стоило как кота шкодливого тыкнуть, так сразу же побежал благотворительностью заниматься> (и сразу отвечу на логичный вопрос - нет, они даже не будут смотреть, что дата этой транзакции была задолго до) или <Ой, а чего так мало, сам на Мабухе ездиит, а пожертвовал только несколько сотен тысяч> или ещё что-нибудь третье. Человеческое неадекватное критикантство может быть безгранично
У людей скот поубивали,ты помог сибирякам ? Или это другое?
Так те ему не братский народ, зачем сибирякам помогать?.
Литвин насквозь мираторговский.
Кстати в чем там сыр бор ?
Стыдно признаться, 10 лет назад когда он начинал я даже похахатывал с его рилсов, но за прошедшее время он в такую стремную мразоту превратился что даже неловко говорить о нем
Перевел молодец, но определение братский корежит, вспоминая про других братьев.
Братский народ,совсем гандила с ума сошёл!!!!!???? Деньги пожертвовал ,молодец! А про братство,заткни свой рот!
