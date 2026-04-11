Блогер Литвин посетил Дагестан и перевел 2 млн рублей пострадавшим от наводнения: «Было бы странно пройти мимо и не помочь братскому народу»

Президент Lit Energy, блогер Михаил Литвин посетил Дагестан и перевел 2 млн рублей пострадавшим от наводнения.

«В связи с последними событиями в Дагестане тысячи людей потеряли свои дома и скот. На протяжении всей карьеры я получал невероятную любовь и поддержку из этой республики. И для меня было бы странно пройти мимо и не помочь братскому народу.

Многие скажут, что мы приехали похайповать. Но мне давно по барабану на ваши комментарии. Главное, вы сами помогайте. Наверное, я последний человек в стране, кто нуждается в хайпе. Я приехал с одной целью – помочь тем, кто попал в большую беду.

Многие могут написать, что для меня 2 млн, как для вас 5 рублей. Пожалуйста, скиньте 5 рублей, 10 или 50 рублей. Кто сколько сможет. С миру по нитке. Сила в единстве. Трудные времена объединяют. Самое время объединиться и помочь. Давайте газ дадим, как мы умеем», – сказал Литвин.

Вместе с блогером Дагестан посетил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Наводнение в Дагестане стало одним из крупнейших в регионе за последние сто лет. По последним данным, пострадали около 6 тысяч человек, проведена эвакуация более шести тысяч жителей. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.