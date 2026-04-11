«СиндЕкат» сыграет в Кубке Alma Mater вместо «Амкала». Чемпион МФЛ-6 отказался от участия в турнире

«СиндЕкат» сыграет в WINLINE Кубке Alma Mater вместо «Амкала ».

Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Андрей Семенов.

В Кубке Alma Mater примут участие «СиндЕкат », ФК «10» и студенческие команды Кубанского государственного университета и Грозненского государственного университета.

Первый матч пройдет 20 апреля в Краснодаре, а ответная встреча состоится в Москве после окончания МФЛ-7.

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил , что клуб не сыграет в турнире.

В прошлом году по сумме двух матчей «БроукБойз » обыграли КубГУ (4:1) и завоевали кубок.