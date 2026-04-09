Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов рассказал, что следит за медиафутбольным клубом «Амкал».
– Ты любишь Медиалигу?
– Да, давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому мне как их болельщику было принципиально отстоять на ноль против 2Drots. Было приятно видеть их расстроенные лица после встречи, – сказал Расулов.
Также 20-летний голкипер сравнил дерби «Амкал» – 2Drots с противостоянием «Реала» и «Барселоны».
В июне 2025-го Расулов отыграл на ноль в матче «Динамо» – 2Drots (3:0).
Герман Эль Класико: «Амкал» и 2Drots могут быть интереснее команд низшей части РПЛ»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
А то щас начнете из него второго лещука лепить.