  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Более 285 тысяч просмотров в среднем набирали туры НаПике. Это больше, чем у немецкой Кингс Лиги, но меньше остальных турниров формата Кингс
0

Более 285 тысяч просмотров в среднем набирали туры НаПике. Это больше, чем у немецкой Кингс Лиги, но меньше остальных турниров формата Кингс

НаПике уступил всем турнирам Кингс Лиги по просмотрам трансляций, кроме Германии.

НаПике опередил Германию, но уступил остальным турнирам формата Кингс Лиги по средним просмотрам трансляций на ютубе.

Учитывались только уже завершившиеся сезоны.

Первое место заняла Кингс Лига Ближнего Востока и Северной Африки с 1 млн 168 тысячами просмотров в среднем за трансляцию.

Кингс Лига Испании – 887 тысяч просмотров.

Кингс Лига Бразилии – 784 тысячи.

Боллер Лига Англии – 756 тысяч.

Кингс Лига Франции – 375 тысяч.

Кингс Лига Италии – 300 тысяч.

НаПике – 285 тысяч.

Кингс Лига Германии – 24 тысячи.

В зарубежных лигах ведется одна трансляция на весь игровой день, в НаПике каждый матч транслируется отдельно.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Больше звезд, ярче визуал. В чем российская Кингс Лига лучше испанской

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoНаПике
logoКингс Лига
logoWinline Медиалига
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Федор Смолов: «У Батракова есть предложение, но не от клуба уровня «ПСЖ». Это хороший клуб на букву «П»
сегодня, 16:07
Смолов считает, что Батракову не нужно ехать в «ПСЖ»: «Он там не будет играть. Шанс заиграть в «Барселоне» у него сильно выше, чем в «ПСЖ»
сегодня, 15:04
Текила о медиафутболе: «Токсичность внутри настолько сильно превалировала, что я сам стал токсичным, хотя таким не был»
сегодня, 13:11
Глушаков о планах: «Выиграли НаПике со СКА, где я – там победа. К тренерству тянет, но можно еще подвигаться, поиграть»
сегодня, 11:30
Смолов назвал Мамаева лучшим партнером в карьере, Шевченко – кумиром детства, ФНЛ – лучшей лигой мира
сегодня, 10:28Видео
«Убери в финале ОИ Леброна и Дюрэнта и поставь Путина и Трампа, внимание к игре будет такое же, хотя с мячом там никто не дружит». Кириленко о популярности медиабаскетбола
сегодня, 08:45
Залимхан Юсупов дал пощечину вратарю «Броуков» Мазылу во время подкаста. Они подерутся на турнире «Все против медиафутбола»
вчера, 19:05Видео
Егоров о медиафутболе: «Цифры стали меньше, индустрия падает. Раньше собирали под миллион просмотров, а сейчас 50-60 тысяч»
вчера, 18:26
«Тюкавин в «Ювентусе» забил бы больше, чем Опенда и Дэвид вместе взятые». Гасилин о форварде «Динамо»
вчера, 14:00
Текила: «Тарасову надо идти в «Амкал». Но если бы его позвали 2Drots, он бы выбрал их»
вчера, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Rocket Team против Underground Bizne$, DAWGS Кириленко сыграют с клубом Мозгова. Расписание и результаты уик-энда Media Basket
сегодня, 16:40Live
Смолов о матчах сборной России против Мали и Никарагуа: «Потом такие как Дима Егоров будут говорить, что нужно играть против Медиалиги»
вчера, 15:28
«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд
вчера, 12:41
Команда Гуфа разгромила SBC Элджея, Hoops обыграли клуб Гуди в 1-м туре Media Basket
10 апреля, 19:09
Набабкин о матче сборных России и Медиалиги: «Невозможно. Это разные вещи, некорректно смешивать»
9 апреля, 19:19
Смолов о Кокорине: «Ему 35 лет, он не играет в «Арисе». Какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в Сане?»
9 апреля, 17:09
Вратарь «Динамо» Расулов: «Давно смотрю все игры «Амкала». Поэтому было принципиально отстоять на ноль против 2Drots»
9 апреля, 15:06
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
9 апреля, 12:39
Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»
7 апреля, 18:39
Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ: «Чемпионат России, конечно, – это 10 из 10. А НаПике – пятерочка»
5 апреля, 20:30
Рекомендуем