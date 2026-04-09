Более 285 тысяч просмотров в среднем набирали туры НаПике. Это больше, чем у немецкой Кингс Лиги, но меньше остальных турниров формата Кингс

НаПике опередил Германию, но уступил остальным турнирам формата Кингс Лиги по средним просмотрам трансляций на ютубе.

Учитывались только уже завершившиеся сезоны.

Первое место заняла Кингс Лига Ближнего Востока и Северной Африки с 1 млн 168 тысячами просмотров в среднем за трансляцию.

Кингс Лига Испании – 887 тысяч просмотров.

Кингс Лига Бразилии – 784 тысячи.

Боллер Лига Англии – 756 тысяч.

Кингс Лига Франции – 375 тысяч.

Кингс Лига Италии – 300 тысяч.

НаПике – 285 тысяч.

Кингс Лига Германии – 24 тысячи.

В зарубежных лигах ведется одна трансляция на весь игровой день, в НаПике каждый матч транслируется отдельно.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Больше звезд, ярче визуал. В чем российская Кингс Лига лучше испанской