Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»

Кортава о матчах сборной МФЛ: понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника.

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о сложности найти соперников для сборной МФЛ.

– Рассматриваете ли международную историю со сборной Медиалиги в этом году?

– Да, конечно. Но пока проект сборной в стороне из-за НаПике и старта сезона 11 на 11. Как начнется сезон, вернемся к сборной.

Пробовали договориться с китайской командой. Даже общались с людьми уровнем выше, кто находится за рамками спорта. Общались с «Сантосом», но это сложно.

Я слышу критику в адрес РФС , когда говорят о соперниках сборной России. Поверьте, сейчас это очень сложная история, – сказал Кортава.