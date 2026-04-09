Тарасовым интересуется «Амкал». Также экс-хавбек сборной России может оказаться в «Банке»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов может перейти в «Амкал».
Об этом рассказали представители «Амкала».
Василий Маврин: «У «Банки» в этом сезоне появились бабки».
«Некласико»: «Хотелось бы, чтобы Тарасов все-таки к ним перешел».
Маврин: «Нет. Хочу в «Амкал» его. Он в шикарной форме, сухой, поджарый».
Герман Эль Класико: «Мы дружим с ним. Мне кажется, что он в отличной форме. Начали с ним общаться, но пока не дошли до предметного разговора».
Маврин: «Он хочет быть в футболе и какое-то время играть. Не думаю, что он сможет играть весь матч. Он хочет быть в тонусе, кататься по городам, быть в движе».
Ранее Тарасов рассказал о планах вернуться в медийный футбол.
В медийном футболе экс-хавбек «Локомотива» и «Спартака» выступал за «На Спорте», «Родину Медиа» и «Тандем».