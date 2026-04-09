Глава ФНЛ Измайлов: «Матч сборных Медиалиги и ФНЛ в Махачкале побил по просмотрам игры ЛЧ, которые шли в те же дни»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о сотрудничестве с WINLINE Медиалигой.
«Мы с Медиалигой провели два матча в регионах между сборными ФНЛ и МФЛ. Первый матч провели два года назад в Махачкале, второй матч провели в Сухуме в конце 2025 года.
Я могу сказать, что был огромный интерес к матчу в Абхазии. И даже не говорю о матче, который мы провели в Дагестане. Он транслировался на «Матч ТВ» и побил по просмотрам и аудитории матчи ЛЧ, которые шли в эти же дни.
Благодаря такому партнерству мы привлекаем молодую аудиторию к проффутболу. У нас с Медиалигой нет конкуренции. Наоборот, мы можем вместе делать крутые истории.
Медиалига – классный проект. Круто, что у них есть своя аудитория. Но она не такая, как в профессиональном футболе. Проффутбол смотрят люди возрастом 35 лет и старше. Возраст аудитории Медиалиги – от 10 до 20 лет. Это совершенно разные аудитории. Было классно их объединить», – сказал Измайлов.
Напомним, сборная Медиалиги крупно проиграла сборной ФНЛ (0:4) в товарищеском матче в Махачкале в декабря 2023 года. Игру на «Анжи-Арене» посетило 12 156 человек.
Команды провели реванш в декабре 2025-го на стадионе «Динамо» в Сухуме. Сборная ФНЛ снова обыграла сборную Медиалиги (4:1).
Два раза :
Вместо Зенит - Спартак и Барселона - Атлетико !
P.S даже у второй лиги есть свой подкаст с комментаторами, но там цифры еще более нищие, ноль комментов и актива