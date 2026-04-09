17

Глава ФНЛ Измайлов: «Матч сборных Медиалиги и ФНЛ в Махачкале побил по просмотрам игры ЛЧ, которые шли в те же дни»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о сотрудничестве с WINLINE Медиалигой.

«Мы с Медиалигой провели два матча в регионах между сборными ФНЛ и МФЛ. Первый матч провели два года назад в Махачкале, второй матч провели в Сухуме в конце 2025 года.

Я могу сказать, что был огромный интерес к матчу в Абхазии. И даже не говорю о матче, который мы провели в Дагестане. Он транслировался на «Матч ТВ» и побил по просмотрам и аудитории матчи ЛЧ, которые шли в эти же дни.

Благодаря такому партнерству мы привлекаем молодую аудиторию к проффутболу. У нас с Медиалигой нет конкуренции. Наоборот, мы можем вместе делать крутые истории.

Медиалига – классный проект. Круто, что у них есть своя аудитория. Но она не такая, как в профессиональном футболе. Проффутбол смотрят люди возрастом 35 лет и старше. Возраст аудитории Медиалиги – от 10 до 20 лет. Это совершенно разные аудитории. Было классно их объединить», – сказал Измайлов.

Напомним, сборная Медиалиги крупно проиграла сборной ФНЛ (0:4) в товарищеском матче в Махачкале в декабря 2023 года. Игру на «Анжи-Арене» посетило 12 156 человек. 

Команды провели реванш в декабре 2025-го на стадионе «Динамо» в Сухуме. Сборная ФНЛ снова обыграла сборную Медиалиги (4:1).

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Хоть кто-то смотрел эту пародию на футбол?!
Ответ LYSVEGAS
Хоть кто-то смотрел эту пародию на футбол?!
смотрел немного матч с Абхазии...фнл на голову сильнее медиалиги...по вторым скажу так, эта история не долгая и развития в проффутболе не получит никогда...
Ответ LYSVEGAS
Хоть кто-то смотрел эту пародию на футбол?!
Я вчера в записи !
Два раза :
Вместо Зенит - Спартак и Барселона - Атлетико !
Закусывать надо..
Так ЛЧ на матч тв ни один человек не смотрел
Не стал смотреть ЛЧ по матч тв ради этой игры.
Я даже не знал, что эту никому ненужную херню проводили
Конечно побили. На матч тв лигу чемпионов не показывают, вот и просмотров 0
Так ещё бы! То лучшая лига мира, а то какая-то бомжовская ЛЧ
Невероятная ФНЛ в которой часовые обзора тура с экспертами, футбиками, тренерами, набирают нищие тысячу просмотров

P.S даже у второй лиги есть свой подкаст с комментаторами, но там цифры еще более нищие, ноль комментов и актива
Да уж там скрывать, даже смотрели больше чем финал ЛЧ
Мерзавец, разваливший чемпионский Спартак, в своём репертуаре
