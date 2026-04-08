Николай Осипов: «По проекту стадиона Медиалиги максимальная вместимость – 1500-2000 человек»

Николай Осипов: по проекту стадиона МФЛ вместимость – 1500-2000 человек.

Президент WINLINE Николай Осипов рассказал о вместительности стадиона МФЛ.

«По проекту стадиона максимальная вместимость – 1500-2000 человек, в зависимости от расположения трибун, расположения зрителей на втором этаже административного здания, возможность расположения зрителей на руфтопе на третьем этаже здания.

Сейчас идет монтаж трибун на 600 человек. К лету постараемся увеличить до 1200», – сказал Осипов.