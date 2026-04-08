Осипов про стоимость проведения турнира НаПике: «Если добавить один ноль к 20 млн, то будет близко к правде»
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о тратах на турнир НаПике и строительство стадиона МФЛ.
– Друзья, я строю стадион на свои собственные деньги, которые я лично заработал. Ни одного рубля – не то что государственных денег, но и из бюджета МФЛ – на стадион не потрачено.
– Ранее вы называли 20 млн рублей. Какая итоговая сумма была потрачена на проведение НаПике?
– 20 млн я никогда не называл. Если добавить один ноль, то будет близко к правде, – сказал Осипов.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Медийка»
1 комментарий
Да-да, ни копейки. Чувак явно выстроил всё так, что Медиалига - это он и есть, а бюджет Лиги - это его личный кошелёк. И тут уж конечно никаких противоречий, всё сам заработал, свои вложил.
