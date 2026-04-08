Осипов про стоимость проведения турнира НаПике: «Если добавить один ноль к 20 млн, то будет близко к правде»

Николай Осипов: если добавить один ноль к 20 млн, то будет близко к правде.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о тратах на турнир НаПике и строительство стадиона МФЛ.

– Друзья, я строю стадион на свои собственные деньги, которые я лично заработал. Ни одного рубля – не то что государственных денег, но и из бюджета МФЛ – на стадион не потрачено.

– Ранее вы называли 20 млн рублей. Какая итоговая сумма была потрачена на проведение НаПике?

– 20 млн я никогда не называл. Если добавить один ноль, то будет близко к правде, – сказал Осипов.