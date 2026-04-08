Смолов показал джинсы от Dior x Denim Tears: «Заказал через персонального шоппера». Их цена может превышать миллион рублей
Федор Смолов показал джинсы от Dior. Цена может превышать миллион рублей.
Бывший нападающий «Динамо», «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал о своих джинсах от Dior x Denim Tears.
В них 36-летний футболист пришел на собственное шоу Smol FM.
«Что у меня за штаны? Это штаны из коллаборации Dior и Denim Tears. Я их через персонального шоппера заказывал.
Есть байеры, которые возят вещи. Вот через такого взял», – сказал Смолов.
На данный момент джинсы практически нигде не продаются. На сайте The Sortage модель можно купить под заказ. Цены зависят от размера и начинаются от 740 тысяч рублей, а одна из доступных моделей продается за 1 179 000 рублей.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
