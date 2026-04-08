Экс-голкипер «Амкала» Ушаков – новый игрок «Народной Команды»

«Народная Команда» объявила о подписании экс-вратаря «Амкала» Виталия Ушакова.

Голкипер перешел в «Амкал» перед WINLINE Кубком Лиги-2024. В Медиалиге Ушаков также выступал за «Дружину» и FC Bus.

В профессиональной карьере вратарь играл за дубль тульского «Арсенала», «Океан» и «Биолог».