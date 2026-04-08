Баста перевел миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «От меня и команды»
Президент СКА Баста перечислил миллион рублей в благотворительный фонд, занимающийся помощью жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.
Баста опубликовал скриншот с переводом средств и призвал поддержать жителей Дагестана.
«От меня и команды», – написал Баста.
В конце марта сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.
Перевёл, молодец. В Ростове его родном тоже от БПЛА повреждений и погибших много, но переводит в Дагестан. Странно, не? Пиар, да.