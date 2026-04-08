Баста перевел миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «От меня и команды»

Баста перевел миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Президент СКА Баста перечислил миллион рублей в благотворительный фонд, занимающийся помощью жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.

Баста опубликовал скриншот с переводом средств и призвал поддержать жителей Дагестана.

«От меня и команды», – написал Баста.

В конце марта сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.

У СКА Басты 1-й трофей в медиафутболе! Завалили 2Drots с дублем Писарского и троллингом рэпера

Каряка расцвел: 5 голов – в 48 лет. А ведь он главный тренер!