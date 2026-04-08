Баста перевел миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «От меня и команды»

Президент СКА Баста перечислил миллион рублей в благотворительный фонд, занимающийся помощью жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. 

Баста опубликовал скриншот с переводом средств и призвал поддержать жителей Дагестана.

«От меня и команды», – написал Баста.

В конце марта сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети Басты
Пиар не пиар, а кому-то этот миллион может помочь. Лучше такой пиар, чем пощечины в медиалиге раздавать ради пиара
дай бог что бы половина денег до народа дошла что он перевёл
Молодец, что помог.
Лишний раз пропиарился. За один ролик с альфабанка он имеет в сто раз больше. А благотворительность любит тишину.
Перевёл, молодец. В Ростове его родном тоже от БПЛА повреждений и погибших много, но переводит в Дагестан. Странно, не? Пиар, да.
А благотворительность любит тишину.(C) Это тебе кто сказал? Ты уверен, что если люди принципиально будут скрывать факт благотворительных пожертвований, то в результате этих пожертвований будет больше? Я вот просто знаю, что закономерность ровно обратная.
не отменяет того, шо он продажная мразь
зато ты - честный и добрый, возьми с полки пирожок
Надо было строить ливневки и дамбы, а они строили мечети. Но как показывает практика, дамбы лучше чем Аллах защищают от наводнений)
Да, вот тоже интересно, куда смотрит Алах. Ему там намаливают 24/7, а он так с ними(
В Оренбургской области тоже надо было строить дамбы хорошие, а не церкви. И вообще религия вредное зло.
а если человек окажет помощь Дагестану, посильную помощь☝️, sports опубликует сей шаг???
да, любой может оказать посильную помощь и написать об этом, подавая пример другим. Вам что мешает?
А пенсионерам сколько перевёл?
Ну-ну. Кого-то или что-то проспонсировал, в одном из "дотационных" регионов, где годами не оплачивают услуги ЖКХ.
Ну лям для этого перса прям копейки, мог бы и по тихому перевести и не пиариться. Но суть свою деть он никуда не может.
сколько вы перевели?
Я нисколько. Ибо лишних не имею. И трагедия мне эта не близка, уж извините. А суть моего коммента в том, что Баста миллиардер, в отличие от меня, и при переводе миллиона рублей мог бы не орать об этом на всю Ивановскую, ну или перевести побольше , если уж искренне желает помочь
Знаю я где есть пару коробок с наличкой....чтоб людей не дергать
Тимур и его "коробка"
