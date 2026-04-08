Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»

Федор Смолов о матчах России: играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают.

Бывший нападающий «Динамо », «Краснодара » и «БроукБойз » Федор Смолов высказался о матчах сборной России против Никарагуа и Мали.

«Плохо играли, честно. С Мали как будто бы даже хуже.

С Никарагуа здорово забили первый гол. Тюка развернулся, отдал, Лечи забил. Вроде, в первом тайме больше моментов не было. Хотя там люди себе забивают, ####. Защитник просто бьет по своим воротам», – сказал Смолов.