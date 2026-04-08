Чужой сыграет за 2Drots в МФЛ-7. Хавбек продлил контракт с «самураями» до конца седьмого сезона Медиалиги

Чужой сыграет за 2Drots в МФЛ-7.

Полузащитник Антон Карпов продлил контракт с 2Drots до конца седьмого сезона WINLINE Медиалиги .

Напомним, экс-хавбек «Амкала » перешел в 2D перед НаПике и провел за клуб весь турнир. На счету Чужого 5 голов и 6 голевых передач.

МФЛ-7 стартует 24-25 апреля. 2Drots попали в группу к «Амкалу», «Эгриси » и «Апсны ».