Чужой сыграет за 2Drots в МФЛ-7. Хавбек продлил контракт с «самураями» до конца седьмого сезона Медиалиги
Полузащитник Антон Карпов продлил контракт с 2Drots до конца седьмого сезона WINLINE Медиалиги.
Напомним, экс-хавбек «Амкала» перешел в 2D перед НаПике и провел за клуб весь турнир. На счету Чужого 5 голов и 6 голевых передач.
МФЛ-7 стартует 24-25 апреля. 2Drots попали в группу к «Амкалу», «Эгриси» и «Апсны».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
