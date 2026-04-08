Василий Маврин: «Чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы медиафутбол не смотрели»
Василий Маврин: чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы МФЛ не смотрели.
Хавбек «Амкала» Василий Маврин считает, что нужно убирать чистое время в WINLINE Медиалиге.
«Чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы медиафутбол не смотрели. Потому что ты не можешь смотреть футбол, который идет 3,5 часа.
Если сделать 35-40 минут грязного времени и 5 минут чистого, то будет круто. Ты сможешь планировать свое время», – сказал Маврин.
Напомним, в Медиалиге таймы играются по 25 минут чистого времени.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Народной Команды»
Я скажу больше, медиафутбол – залупа.
А , что, можно писать слово "залупа"? Залупа,залупа,залупище
Это эээ и так нафиг никому не нужно ))
