Василий Маврин: «Чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы медиафутбол не смотрели»

Василий Маврин: чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы МФЛ не смотрели.

Хавбек «Амкала » Василий Маврин считает, что нужно убирать чистое время в WINLINE Медиалиге .

«Чистое время – залупа. Оно сделало все, чтобы медиафутбол не смотрели. Потому что ты не можешь смотреть футбол, который идет 3,5 часа.

Если сделать 35-40 минут грязного времени и 5 минут чистого, то будет круто. Ты сможешь планировать свое время», – сказал Маврин.

Напомним, в Медиалиге таймы играются по 25 минут чистого времени.