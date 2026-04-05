ДФШ «Основа» – чемпион НаПике Дети. За команду играет сын Алексея Березуцкого и дети актрисы Кожевниковой
«Основа» обыграла «Либерти» в двухматчевом противостоянии в финале турнира (2:1, 2:1 по таймам).
За «Основу» играет сын Алексея Березуцкого – Григорий, дети актрисы Марии Кожевниковой – Иван и Максим Васильевы, сын актера Сергея Светлакова – Иван и другие.
«Основа» выбила команду академии 2Drots в 1/4 финала, в полуфинале прошла Spire Евгения Спирякова.
Академия СКА Ростов-на-Дону заняла 3-е место в НаПике Дети.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Также есть детская версия турнира в формате 7 на 7 – НаПике Дети.
Сыновья Киркорова, Плющенко и Аллочки из «Универа» – уже в детской медиалиге
Мария Кожевникова – главный тренер юниоров «БроукБойз». А дети звезды «Универа» сыграли сразу за две команды в НаПике!