ДФШ «Основа» – чемпион НаПике Дети. За команду играет сын Алексея Березуцкого и дети актрисы Кожевниковой

ДФШ «Основа» – чемпион первого сезона НаПике Дети.

«Основа» обыграла «Либерти» в двухматчевом противостоянии в финале турнира (2:1, 2:1 по таймам).

За «Основу» играет сын Алексея Березуцкого – Григорий, дети актрисы Марии Кожевниковой – Иван и Максим Васильевы, сын актера Сергея Светлакова – Иван и другие.

«Основа» выбила команду академии 2Drots в 1/4 финала, в полуфинале прошла Spire Евгения Спирякова.

Академия СКА Ростов-на-Дону заняла 3-е место в НаПике Дети.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Также есть детская версия турнира в формате 7 на 7 – НаПике Дети.

