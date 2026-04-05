Экс-защитник «Химок» Шумских перешел в «Амкал». 35-летний футболист сыграл за медиакоманду против «Краснодара»

Бывший защитник «Химок» Алексей Шумских перешел в «Амкал» из WINLINE Медиалиги.
По информации телеграм-канала «Салават | Кутак Медиа», «Амкал» договорился о переходе 35-летнего защитника.
Ранее Шумских сыграл за «Амкал» против «Краснодара» в товарищеском матче (0:4).
На счету защитника 233 матча в Первой лиге. Последним клубом Шумских стал «Ротор». Также футболист выступал за «Химки», «Торпедо» и другие команды.
«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Салават | Кутак Медиа»
