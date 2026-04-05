Осипов о 16-й команде в МФЛ-7: «Она ни у кого не вызовет вопросов. Претендуют две команды из Казахстана и три из России»
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов сообщил, что 16-й участник МФЛ-7 станет известен в понедельник.
– Пошли слухи, что 16-й слот может занять команда из Донецкой области. Какие шансы на это?
– Такие же, как и у всех. Мы впервые услышали о ней полтора года назад. Они пробовали попасть и в НаПике. Поэтому будем смотреть.
– Сколько команд вы рассматриваете?
– 4-5. Две команды из Казахстана и три из России.
– Когда мы узнаем последнюю команду?
– В понедельник на AGM.
– Есть личный фаворит?
– Те, кто попадут, те и фавориты. Я же не враг сам себе. Хочется взять максимально интересную команду для развития лиги, поэтому никаких личных пристрастий нет. Есть желание сделать проект лучше.
– Это будет команда, которая не участвовала раньше в Медиалиге?
– Они не играли. Я также говорил, что это команда, наличие которой ни у кого не вызовет вопросов. Верю, что это будет интересный, яркий коллектив, – сказал Осипов в интервью корреспонденту Спортса’‘.
Напомним, донецкий клуб «Юнисон-Донецк» может стать участником Медиалиги. Седьмой сезон МФЛ стартует 24-25 апреля.