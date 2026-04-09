Команда Кириленко сыграет с «Пена Тим», SBC Элджея против Lugang Team Гуфа в 1-м туре Media Basket

Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket.

Старт седьмого сезона Лига Ставок Media Basket перенесен из-за сработавшей системы пожарной сигнализации с 4 на 10 апреля.

Лига Ставок Media Basket, тур 1

10 апреля, пятница

AUF – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 16:45.

«Пена Тим» – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 17:45.

Blatosphera – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 18:30.

FLAVA x VK (команда Тимати) – Goats x Gorky (команда Гуди). Начало – в 19:45.

SBC (команда Элджея) – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:35.

Goats x Gorky (команда Гуди) – Hoops. Начало – в 21:20.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. 

Не знал что у Валакаса есть своя команда
