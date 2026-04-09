Команда Кириленко сыграет с «Пена Тим», SBC Элджея против Lugang Team Гуфа в 1-м туре Media Basket
Старт седьмого сезона Лига Ставок Media Basket перенесен из-за сработавшей системы пожарной сигнализации с 4 на 10 апреля.
Лига Ставок Media Basket, тур 1
10 апреля, пятница
AUF – Blatosphera (команда Словетского). Начало – в 16:45.
«Пена Тим» – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 17:45.
Blatosphera – T-Squad (команда Текилы). Начало – в 18:30.
FLAVA x VK (команда Тимати) – Goats x Gorky (команда Гуди). Начало – в 19:45.
SBC (команда Элджея) – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:35.
Goats x Gorky (команда Гуди) – Hoops. Начало – в 21:20.
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.