Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок полуфиналов НаПике

Михаил Литвин получил награду «Король НаПике».

Президент Lit Energy Михаил Литвин получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок полуфиналов НаПике. Он сделал ассист в МедиаПике, реализовал удар по мишени и забил президентский пенальти.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов, президент «Банки» Фил Воронин, защитник 2Drots Вагабонд, президент Fight Nights Камил Гаджиев, игрок Fight Nights Мариф Пираев и стример Анар Абдуллаев.

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Блогер Михаил Литвин: 2 гола, 1 ассист

Игрок 2Drots Мбэйп: 2 гола

Рэпер Lil Kavkaz: 2 гола

Президент 2Drots Жека: 2 гола

Президент «Ромы» Ромарой: 2 гола

Игрок 2Drots Вагабонд: 1 гол

Стример Анар Абдуллаев: 1 гол

Рэпер Icegergert: 1 гол

Блогер АртПо: 1 гол

Блогер Кадрол: 1 гол

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Он хорошо играет в футбол, объективно если
Материалы по теме
Стример Анар Абдуллаев – «Король НаПике». Звезда 2Drots – лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике
26 марта, 16:57
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике
23 марта, 16:30
«Амкал» и ФК «10» сыграют со студенческими командами КубГУ и Грозненского государственного университета в Кубке WINLINE Alma Mater
сегодня, 17:11
IShowSpeed кастетом врезал рестлеру LA Knight, который перед этим избил Логана Пола. Стример испугался своего поступка и ушел с площадки
сегодня, 14:41Видео
Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»
сегодня, 13:51Видео
Гриня из «Броуков» спросил Карпина, ставить ли на три гола сборной. Тренер ответил: «Мали за два года не пропускали больше двух. Поставите – они нам три забьют»
сегодня, 12:27Видео
Экс-защитник Lotus Music Сергин перешел в «Амкал». Футболист дебютировал за клуб в матче с «Краснодаром»
сегодня, 12:03
Писарский – лучший по гол+пас в медиафутбольном турнире НаПике. Его СКА вышел в финал турнира
сегодня, 09:36
Бразильская ведущая Ниви Эстефан не забила президентский пенальти в Кингс Лиге – носком пробила в штангу. Ее команда проиграла все 4 матча сезона
сегодня, 09:13Видео
СКА Глушакова и Писарского вышел в финал впервые после перехода в медиафутбол. Баста на поле выкрикивал оскорбления соперникам, а затем поцеловал Маврина
вчера, 18:51Видео
«Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
вчера, 18:39
СКА обыграл «Амкал» в серии буллитов в полуфинале НаПике и встретится с 2Drots в финале
вчера, 18:09
Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»
сегодня, 15:31
«Краснодар» – самая играющая команда РПЛ. В прошлом году они взяли титул после победы над «Амкалом», надеюсь, получится и сейчас». Маврин о «быках»
вчера, 14:08
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
29 марта, 12:52Видео
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
28 марта, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
