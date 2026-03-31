Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок полуфиналов НаПике

Михаил Литвин получил награду «Король НаПике».

Президент Lit Energy Михаил Литвин получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок полуфиналов НаПике. Он сделал ассист в МедиаПике, реализовал удар по мишени и забил президентский пенальти.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов , президент «Банки» Фил Воронин , защитник 2Drots Вагабонд , президент Fight Nights Камил Гаджиев , игрок Fight Nights Мариф Пираев и стример Анар Абдуллаев .

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Блогер Михаил Литвин: 2 гола, 1 ассист

Игрок 2Drots Мбэйп: 2 гола

Рэпер Lil Kavkaz: 2 гола

Президент 2Drots Жека: 2 гола

Президент «Ромы » Ромарой: 2 гола

Игрок 2Drots Вагабонд: 1 гол

Стример Анар Абдуллаев: 1 гол

Рэпер Icegergert: 1 гол

Блогер АртПо: 1 гол

Блогер Кадрол: 1 гол

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.