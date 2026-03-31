«Амкал» и ФК «10» сыграют со студенческими командами КубГУ и Грозненского государственного университета в Кубке WINLINE Alma Mater
«Амкал» и ФК «10» сыграют со студенческими командами в Кубке WINLINE Alma Mater.
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов анонсировал участников Кубка WINLINE Alma Mater.
В этом году в турнире примут участие 4 команды: «Амкал», ФК «10», а также студенческие команды Кубанского государственного университета и Грозненского государственного университета.
Первый матч пройдет 20 апреля в Краснодаре, а ответная встреча состоится в Москве после окончания МФЛ-7.
В прошлом году по сумме двух матчей «БроукБойз» обыграли КубГУ (4:1) и завоевали кубок.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: WINLINE Медиалига
