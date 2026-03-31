Россиянин Лактионов сыграет против Гиггза, Нани и других экс-звезд «МЮ» в составе легенд «Сувон Самсунг»

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов сыграет в товарищеском матче легенд «Сувон Самсунг» против экс-звезд «Манчестер Юнайтед ».

В шоу-матче ожидается участие Нани , Райана Гиггза , Рио Фердинанда, Немани Видича , Димитара Бербатова и Эдвина ван дер Сара.

Напомним, большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.

В 2002 году экс-полузащитник провел две игры за сборную России.

Матч легенд «Сувон Самсунг» и «МЮ» пройдет на стадионе Кубка мира в Сувоне 19 апреля.