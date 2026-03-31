Россиянин Лактионов сыграет против Гиггза, Нани и других экс-звезд «МЮ» в составе легенд «Сувон Самсунг»

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов сыграет в товарищеском матче легенд «Сувон Самсунг» против экс-звезд «Манчестер Юнайтед».
В шоу-матче ожидается участие Нани, Райана Гиггза, Рио Фердинанда, Немани Видича, Димитара Бербатова и Эдвина ван дер Сара.
Напомним, большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.
В 2002 году экс-полузащитник провел две игры за сборную России.
Матч легенд «Сувон Самсунг» и «МЮ» пройдет на стадионе Кубка мира в Сувоне 19 апреля.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Shoot for Love
Помню такого, вызывали его в сборную на товарняки перед ЧМ 2002 , на чм в итоге попал.
И я помню) тогда интернет не был так развит и Лактионов известный в Южной Корее как Ли Сон Нам для всех был самым "загадочным" легионером
точно)
Так он уже давно не россиянин. Он гражданин Кореи Ли Сон Нам.
Кэп, куда нам без тебя
Ну это так , исключительно для зумеров , которые про него знают только то , что он тренер в клубе Мусагалиева
Легенд МЮ знаю
Это сын Галактионова? 🤔
