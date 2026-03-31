  • Россиянин Лактионов сыграет против Гиггза, Нани и других экс-звезд «МЮ» в составе легенд «Сувон Самсунг»
Россиянин Лактионов сыграет против Гиггза, Нани и других экс-звезд «МЮ» в составе легенд «Сувон Самсунг»

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов сыграет в товарищеском матче легенд «Сувон Самсунг» против экс-звезд «Манчестер Юнайтед».

В шоу-матче ожидается участие Нани, Райана Гиггза, Рио Фердинанда, Немани Видича, Димитара Бербатова и Эдвина ван дер Сара.

Напомним, большую часть игровой карьеры Лактионов провел в корейских командах, а в составе «Сувон Самсунг» он выигрывал чемпионат страны и азиатскую Лигу чемпионов.

В 2002 году экс-полузащитник провел две игры за сборную России.

Матч легенд «Сувон Самсунг» и «МЮ» пройдет на стадионе Кубка мира в Сувоне 19 апреля.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Shoot for Love
Помню такого, вызывали его в сборную на товарняки перед ЧМ 2002 , на чм в итоге попал.
И я помню) тогда интернет не был так развит и Лактионов известный в Южной Корее как Ли Сон Нам для всех был самым "загадочным" легионером
точно)
Так он уже давно не россиянин. Он гражданин Кореи Ли Сон Нам.
Кэп, куда нам без тебя
Ну это так , исключительно для зумеров , которые про него знают только то , что он тренер в клубе Мусагалиева
Легенд МЮ знаю
Это сын Галактионова? 🤔
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок полуфиналов НаПике
сегодня, 18:19
«Амкал» и ФК «10» сыграют со студенческими командами КубГУ и Грозненского государственного университета в Кубке WINLINE Alma Mater
сегодня, 17:11
IShowSpeed кастетом врезал рестлеру LA Knight, который перед этим избил Логана Пола. Стример испугался своего поступка и ушел с площадки
сегодня, 14:41Видео
Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»
сегодня, 13:51Видео
Гриня из «Броуков» спросил Карпина, ставить ли на три гола сборной. Тренер ответил: «Мали за два года не пропускали больше двух. Поставите – они нам три забьют»
сегодня, 12:27Видео
Экс-защитник Lotus Music Сергин перешел в «Амкал». Футболист дебютировал за клуб в матче с «Краснодаром»
сегодня, 12:03
Писарский – лучший по гол+пас в медиафутбольном турнире НаПике. Его СКА вышел в финал турнира
сегодня, 09:36
Бразильская ведущая Ниви Эстефан не забила президентский пенальти в Кингс Лиге – носком пробила в штангу. Ее команда проиграла все 4 матча сезона
сегодня, 09:13Видео
СКА Глушакова и Писарского вышел в финал впервые после перехода в медиафутбол. Баста на поле выкрикивал оскорбления соперникам, а затем поцеловал Маврина
вчера, 18:51Видео
«Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»
сегодня, 15:31
«Краснодар» – самая играющая команда РПЛ. В прошлом году они взяли титул после победы над «Амкалом», надеюсь, получится и сейчас». Маврин о «быках»
вчера, 14:08
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
29 марта, 12:52Видео
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
28 марта, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Рекомендуем