Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался об идее провести матч с иностранной сборной.

На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «Краснодару» в товарищеской игре (0:4).

– Ты был на матче сборной России и Никарагуа, понравилось?

– Все понравилось, кроме одного – как будто совсем нет мотивации. Нашим игрокам сильно не хватает возможности проводить международные встречи соревновательного формата. Жалко и больно наблюдать, как талантливые российские футболисты лишены этой практики.

– «Амкал» сильнее сборной Никарагуа?

– С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром».

– Хотел бы сыграть товарищеский матч с Никарагуа?

– С удовольствием!

– А с Мали?

– Тоже с удовольствием, Мали – поинтереснее. Хорошая тема – попытаться сыграть официальный матч со сборной, – сказал Герман.

Сборная России примет Мали в товарищеском матче сегодня. Игра пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
Тот самый Херман, который сначала собрал всех медийных фиферов, привлек за счёт них аудиторию, а потом просто выкинул почти всех из команды, и даже красиво не попрощался:))
Зимой холодной. Летом жарко. Соль соленее, чем сахар.
