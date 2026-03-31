Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»

Президент «Амкала » Герман Эль Класико высказался об идее провести матч с иностранной сборной.

На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «Краснодару» в товарищеской игре (0:4).

– Ты был на матче сборной России и Никарагуа, понравилось?

– Все понравилось, кроме одного – как будто совсем нет мотивации. Нашим игрокам сильно не хватает возможности проводить международные встречи соревновательного формата. Жалко и больно наблюдать, как талантливые российские футболисты лишены этой практики.

– «Амкал» сильнее сборной Никарагуа?

– С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром».

– Хотел бы сыграть товарищеский матч с Никарагуа?

– С удовольствием!

– А с Мали?

– Тоже с удовольствием, Мали – поинтереснее. Хорошая тема – попытаться сыграть официальный матч со сборной, – сказал Герман.

Сборная России примет Мали в товарищеском матче сегодня. Игра пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.

