Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался об идее провести матч с иностранной сборной.
На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «Краснодару» в товарищеской игре (0:4).
– Ты был на матче сборной России и Никарагуа, понравилось?
– Все понравилось, кроме одного – как будто совсем нет мотивации. Нашим игрокам сильно не хватает возможности проводить международные встречи соревновательного формата. Жалко и больно наблюдать, как талантливые российские футболисты лишены этой практики.
– «Амкал» сильнее сборной Никарагуа?
– С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром».
– Хотел бы сыграть товарищеский матч с Никарагуа?
– С удовольствием!
– А с Мали?
– Тоже с удовольствием, Мали – поинтереснее. Хорошая тема – попытаться сыграть официальный матч со сборной, – сказал Герман.
Сборная России примет Мали в товарищеском матче сегодня. Игра пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.
