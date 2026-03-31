IShowSpeed кастетом врезал рестлеру LA Knight, который перед этим избил Логана Пола. Стример испугался своего поступка и ушел с площадки

IShowSpeed кастетом врезал рестлеру LA Knight, который избил Логана Пола в WWE.

Стример IShowSpeed ударил рестлера LA Knight кастетом на WWE Raw и помог выиграть блогеру Логану Полу командное чемпионство.

В сегодняшнем бою в WWE Raw Tag Team Championship блогер Логан Пол вытащил на арену стримера IShowSpeed, чтобы тот помог в драке против рестлера LA Knight. Оказавшись около ринга, стример нашел кастет и вырубил LA Knight.

Стример так сильно испугался своего поступка, что ушел с площадки в шоковом состоянии.

После этого напарник Пола, рестлер Остин Теори, нокаутировал второго соперника, и команда выиграла чемпионство. IShowSpeed отпраздновал это вместе с рестлерами.