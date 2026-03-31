  Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»
Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин снялся в челлендже с блогерами Эксайлом и Парадеевичем. 

Эксайл: «Мы снимем челлендж – побьем по мишеням. Надо попасть в три из пяти мишеней».

Александр Головин: «Долго будем, по ходу».

Парадеевич: «У нас шансы – 50 на 50. У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Ладно, я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница».

Эксайл: «За последний сезон у Парадеевича карьера в Кубке России лучше, чем у Сани».

Парадеевич: «100%. Я действующий игрок. Хоть у меня на трансфермаркте бутсы висят, но тем не менее».

Челлендж выйдет в апреле на ютуб-канале Эксайла. На него подписано более 6 млн человек.

Напомним, Парадеевич забил за «Амкал» в матче против «Кванта» (3:1) в первом раунде Пути Регионов FONBET Кубка России летом 2025 года. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025-м.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ВидеоСпортс&#8217;&#8216;
У Головина всего на 2 гола больше чем у меня в Кубке России. Вопросы?
Ответ Aleksey Yashin
У Головина всего на 2 гола больше чем у меня в Кубке России. Вопросы?
При том что ты хоккеист)
Ну респект этому телу, хайпанул. Тут вопрос к Головину, зачем он-то в эту кучу фекалий полез? Чтобы это тело хайпануло на нём? Ну так, извините меня, в разделе DAP на онлифанс можно было больше заработать и с меньшими репутационными потерями.
У Месси и Криштиану вообще нет голов в кубке России, вопросы?
