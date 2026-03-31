Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»
Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин снялся в челлендже с блогерами Эксайлом и Парадеевичем.
Эксайл: «Мы снимем челлендж – побьем по мишеням. Надо попасть в три из пяти мишеней».
Александр Головин: «Долго будем, по ходу».
Парадеевич: «У нас шансы – 50 на 50. У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Ладно, я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница».
Эксайл: «За последний сезон у Парадеевича карьера в Кубке России лучше, чем у Сани».
Парадеевич: «100%. Я действующий игрок. Хоть у меня на трансфермаркте бутсы висят, но тем не менее».
Челлендж выйдет в апреле на ютуб-канале Эксайла. На него подписано более 6 млн человек.
Напомним, Парадеевич забил за «Амкал» в матче против «Кванта» (3:1) в первом раунде Пути Регионов FONBET Кубка России летом 2025 года. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025-м.
