Стример Парадеевич о Головине: «У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница»

Парадеевич о Головине: у меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы?.

Хавбек «Монако » и сборной России Александр Головин снялся в челлендже с блогерами Эксайлом и Парадеевичем.

Эксайл : «Мы снимем челлендж – побьем по мишеням. Надо попасть в три из пяти мишеней».

Александр Головин : «Долго будем, по ходу».

Парадеевич : «У нас шансы – 50 на 50. У меня один гол в Кубке России, у него – два. Вопросы? Ладно, я забил землекопам, которые еле бегали, но какая разница».

Эксайл : «За последний сезон у Парадеевича карьера в Кубке России лучше, чем у Сани».

Парадеевич : «100%. Я действующий игрок. Хоть у меня на трансфермаркте бутсы висят, но тем не менее».

Челлендж выйдет в апреле на ютуб-канале Эксайла. На него подписано более 6 млн человек.

Напомним, Парадеевич забил за «Амкал » в матче против «Кванта » (3:1) в первом раунде Пути Регионов FONBET Кубка России летом 2025 года. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025-м.

