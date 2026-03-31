Экс-защитник Lotus Music Сергин перешел в «Амкал». Футболист дебютировал за клуб в матче с «Краснодаром»

Александр Сергин перешел в «Амкал».

Экс-защитник Lotus Music Александр Сергин присоединился к «Амкалу ».

Клуб объявил о подписании 20-летнего левого защитника.

Ранее Сергин выступал за Rocket Team и Lotus Music.

В профессиональной карьере защитник играл за «Спартак-2» и «Сочи-2».

Сергин дебютировал за «Амкал» в товарищеском матче против «Краснодара» (0:4).

