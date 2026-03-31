Гриня из «Броуков» спросил Карпина, ставить ли на три гола сборной. Тренер ответил: «Мали за два года не пропускали больше двух. Поставите – они нам три забьют»

Гриня из «Броуков» спросил Карпина, ставить ли на три гола сборной России с Мали.

Защитник «Броуков» Григорий Коробов спросил у главного тренера сборной России Валерия Карпина, стоит ли ставить на то, что в матче против Мали будет три гола.

Гриня : «Дают очень хороший коэффициент, что в матче будет три гола. Стоит нам заходить на это или воздержаться?

Валерий Карпин : «Не знаю. Я никогда в жизни не ставил. Исходя из того, что я сказал, что Мали за два года не пропускали больше двух голов, если вы поставите на 0:3, значит, они нам три забьют».

Гриня : «К кому обратиться, чтобы три пропустили?»

Карпин: «Сами знаете к кому. Вон сидят двое, например».

Гриня : «Значит, можно будет зайти?»

Карпин : «Я бы не заходил».

Сборная России примет Мали в товарищеском матче сегодня. Игра пройдет на «Газпром Арене ». Начало – в 20:00 по московскому времени.