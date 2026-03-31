Гриня из «Броуков» спросил Карпина, ставить ли на три гола сборной. Тренер ответил: «Мали за два года не пропускали больше двух. Поставите – они нам три забьют»
Защитник «Броуков» Григорий Коробов спросил у главного тренера сборной России Валерия Карпина, стоит ли ставить на то, что в матче против Мали будет три гола.
Гриня: «Дают очень хороший коэффициент, что в матче будет три гола. Стоит нам заходить на это или воздержаться?
Валерий Карпин: «Не знаю. Я никогда в жизни не ставил. Исходя из того, что я сказал, что Мали за два года не пропускали больше двух голов, если вы поставите на 0:3, значит, они нам три забьют».
Гриня: «К кому обратиться, чтобы три пропустили?»
Карпин: «Сами знаете к кому. Вон сидят двое, например».
Гриня: «Значит, можно будет зайти?»
Карпин: «Я бы не заходил».
Сборная России примет Мали в товарищеском матче сегодня. Игра пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени.
