Писарский – лучший по гол+пас в медиафутбольном турнире НаПике. Его СКА вышел в финал турнира

Владимир Писарский – лучший по гол+пас в НаПике.

Форвард СКА Владимир Писарский вышел на первое место по системе гол+пас в НаПике .

У 30-летнего нападающего 53 очка (36+17). На 2-м месте расположился форвард «Броуков» Мэджик с 51 очком, третью строчку делят нападающий 2Drots Мазур и хавбек СКА Сима с 48 очками.

Также Писарский занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров НаПике с 36 голами. На 1-м месте Илья Мазуров – у него 37 голов.

СКА сыграет против 2Drots в финале НаПике. Решающие матчи турнира пройдут 4 и 5 апреля.

Напомним, 3 июля 2025 года комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи » Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Позднее форварда отстранили еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш ».

С осени 2025-го Писарский выступает за СКА рэпера Басты в медиафутболе.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

