Бразильская ведущая Ниви Эстефан не забила президентский пенальти в Кингс Лиге – носком пробила в штангу. Ее команда проиграла все 4 матча сезона

Бразильская ведущая Ниви Эстефан не забила президентский пенальти в Кингс Лиге.

34-летняя бразильская ведущая и президент команды Nyvelados FC Ниви Эстефан не реализовала президентский пенальти в Кингс Лиге Бразилии.

Эстефан не забила при счете 4:4 в матче против команды блогеров Paulinho o Loko (7,43 млн подписчиков) и LuquEt4 (2 млн) – Dendele FC (5:6). Ведущая нанесла удар носком и угодила в штангу.

Ее команда Nyvelados FC проиграла все четыре матча сезона и идет на последнем месте в таблице.

На страницу Эстефан в инстаграме подписано более 2,1 млн человек.