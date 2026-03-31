Бразильская ведущая Ниви Эстефан не забила президентский пенальти в Кингс Лиге – носком пробила в штангу. Ее команда проиграла все 4 матча сезона
34-летняя бразильская ведущая и президент команды Nyvelados FC Ниви Эстефан не реализовала президентский пенальти в Кингс Лиге Бразилии.
Эстефан не забила при счете 4:4 в матче против команды блогеров Paulinho o Loko (7,43 млн подписчиков) и LuquEt4 (2 млн) – Dendele FC (5:6). Ведущая нанесла удар носком и угодила в штангу.
Ее команда Nyvelados FC проиграла все четыре матча сезона и идет на последнем месте в таблице.
На страницу Эстефан в инстаграме подписано более 2,1 млн человек.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kings League Brazil
Называть людей "лузерами" из-за того, что они играют в футбол на уровне второй лиги - не красиво.
Человек высказал своё мнение, он комментирует всё, что пожелает и как пожелает. Без тебя здесь разберутся, какую ленту смотреть и когда. Гляди-ка, смотритель нашёлся. Сам бы лучше промолчал, не твое это дело - указывать.