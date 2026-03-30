СКА Глушакова и Писарского вышел в финал впервые после перехода в медиафутбол. Баста на поле выкрикивал оскорбления соперникам, а затем поцеловал Маврина

Баста поцеловал Маврина после победы СКА.

СКА Ростов вышел в финал медиафутбольного турнира НаПике.

Команда, владельцем которой является рэпер Баста, в полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Амкал ».

Это первый финал для армейцев после перехода в медийный футбол из профессионального.

До этого клуб дважды подряд не смог выйти в плей-офф Медиалиги . В Кубке МФЛ в 2024 году армейцы выбыли в 1/8 финала, в 2025-м – в 1/4 финала турнира претендентов.

После победы над «Амкалом» Баста, празднуя успех своей команды прямо на поле, выкрикнул ругательства в адрес кого-то из соперников.

Впрочем, спустя время он обнял и поцеловал футболиста «Амкала» Василия Маврина , отметив: «Для нас это жизнь, как и для тебя».

Ростовскую команду сейчас тренирует Андрей Каряка . В НаПике за нее в числе прочих играли Денис Глушаков , Владимир Писарский , рэпер Icegergert и блогер АртПо .

В финале СКА встретится с 2Drots. Решающие матчи турнира ориентировочно пройдут 4 и 5 апреля.

До перехода в медиафутбол СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

