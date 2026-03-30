  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  СКА Глушакова и Писарского вышел в финал впервые после перехода в медиафутбол. Баста на поле выкрикивал оскорбления соперникам, а затем поцеловал Маврина
Видео
14

Баста поцеловал Маврина после победы СКА.

СКА Ростов вышел в финал медиафутбольного турнира НаПике.

Команда, владельцем которой является рэпер Баста, в полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Амкал».

Это первый финал для армейцев после перехода в медийный футбол из профессионального.

До этого клуб дважды подряд не смог выйти в плей-офф Медиалиги. В Кубке МФЛ в 2024 году армейцы выбыли в 1/8 финала, в 2025-м – в 1/4 финала турнира претендентов.

После победы над «Амкалом» Баста, празднуя успех своей команды прямо на поле, выкрикнул ругательства в адрес кого-то из соперников.

Впрочем, спустя время он обнял и поцеловал футболиста «Амкала» Василия Маврина, отметив: «Для нас это жизнь, как и для тебя».

Ростовскую команду сейчас тренирует Андрей Каряка. В НаПике за нее в числе прочих играли Денис Глушаков, Владимир Писарский, рэпер Icegergert и блогер АртПо.

В финале СКА встретится с 2Drots. Решающие матчи турнира ориентировочно пройдут 4 и 5 апреля.

До перехода в медиафутбол СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Пике вдохновлялся российской Медиалигой – сам рассказал Осипову. Такое возможно?

Он троллит звезд футбола как своих корешей – и собирает миллионы просмотров

Опубликовано: Sports
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
logoВасилий Маврин
logoДенис Глушаков
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoАндрей Каряка
logoВторая лига Б
АртПо
logoДинамо Москва
logoВасилий Вакуленко
logoНаПике
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ МолотПермь
Зоопарк
Не нужно оскорблять бедных животных таким сравнением
Запутался, я думал он Маврина-гитариста поцеловал. Хотя для тех, кто следит за лигой, Маврин-футболист тоже возможно топ.
Ответ Wannarocks
Запутался, я думал он Маврина-гитариста поцеловал. Хотя для тех, кто следит за лигой, Маврин-футболист тоже возможно топ.
лучше бы Кипелова
Что бля? Что я за говно сейчас прочитал??? Хорошо что не видел это
Это было круто и заслуженно
В этой новости омерзительно ВСЁ и ВСЕ!
не, футбол это здорово... сколько любительских, корпоративных, ветеранских и просто уличных турниров проходит - и это замечательно. порадоваться нужно. но зачем это кому-то смотреть? для чего?
Футкерлинг ..Что это? Поляну посередине скатерть накрывают и едят шашлык?
Тьфу ты. Он Васю поцеловал. А то я испугался, что Сергей опустился.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
сегодня, 18:39
«Местами «Барселона» курила в сторонке». Эдамс про выход 2Drots в финал НаПике
вчера, 18:07
Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике
25 марта, 20:10
2Drots разгромили «Броуков», «Амкал» прошел «Народную Команду» в четвертьфинале НаПике
25 марта, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
«Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
сегодня, 18:39
СКА обыграл «Амкал» в серии буллитов в полуфинале НаПике и встретится с 2Drots в финале
сегодня, 18:09
Шама после выхода 2Drots в финал: «Хейтеры правы, что я физрук. Я по образованию тренер-преподаватель, а преподаватель – это учитель физкультуры»
сегодня, 15:14
«Хочется сыграть с «Зенитом» и «Спартаком». Но когда «Зенит» в столетие проигрывает титул, им не до веселых активностей». Глава «Амкала» Герман о соперниках
сегодня, 11:13
IShowSpeed попросил Махачева отправить его брата в Дагестан на 2-3 года для похудения: «Он сделает из тебя мужчину!»
сегодня, 09:14Видео
Николай Осипов: «Нам задонатили 4 тысячи рублей? Значит призовой фонд НаПике будет 2 миллиона и 4 тысячи рублей»
вчера, 19:09
«Местами «Барселона» курила в сторонке». Эдамс про выход 2Drots в финал НаПике
вчера, 18:07
Некит: «За красно-черных засранцев я никогда болеть не буду, но дерби в финале все хотят!»
вчера, 16:23
Кузя об интересе от Prime Squad: «Не верю в аренды в медиафутболе. Если и уходить из «Амкала», то навсегда»
вчера, 15:13
Стример Бустер – Джонсу: «Я всегда играл за тебя в UFC». Джон ответил: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре»
вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – самая играющая команда РПЛ. В прошлом году они взяли титул после победы над «Амкалом», надеюсь, получится и сейчас». Маврин о «быках»
сегодня, 14:08
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
вчера, 12:52Видео
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
28 марта, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
Рекомендуем