  • «Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
Валех Сафаров: ничего писать не хочу, иначе лига бан влепит.

Спортивный директор «Амкала» Валех Сафаров высказался о судействе после проигрыша в полуфинале НаПике в игре со СКА.

СКА вышел в финал турнира НаПике, обыграв «Амкал» в серии буллитов (13:14, 3:2 Б). В эти выходные команда Басты сыграет против 2Drots. Финал будет состоять из двух матчей.

«У Басты колено болит, Кавказ сломался. Подходят спрашивают: «Можно ли АртПо пробьет?» Говорят: «Нет». Потом Артпо бьет, спрашиваю: «А как так, мы же не разрешили». Говорят: «А почему вы должны разрешать?» ##### [Зачем] спрашивали, получается? В #####. Лысый судья – позорище.

Много ##### [плохого] видел, но ничего писать не хочу. Иначе Лига бан влепит. Буду разумнее и оставлю свои слова при себе», – написал спортивный директор «Амкала».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Валеха Сафарова
АртПо
logoАмкал
брань
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
Валех Сафаров
logoНаПике
logoВасилий Вакуленко
