«Лысый судья – позорище. Ничего писать не хочу. Иначе лига бан влепит». Спортивный директор «Амкала» Валех про проигрыш в полуфинале НаПике
Валех Сафаров: ничего писать не хочу, иначе лига бан влепит.
Спортивный директор «Амкала» Валех Сафаров высказался о судействе после проигрыша в полуфинале НаПике в игре со СКА.
СКА вышел в финал турнира НаПике, обыграв «Амкал» в серии буллитов (13:14, 3:2 Б). В эти выходные команда Басты сыграет против 2Drots. Финал будет состоять из двух матчей.
«У Басты колено болит, Кавказ сломался. Подходят спрашивают: «Можно ли АртПо пробьет?» Говорят: «Нет». Потом Артпо бьет, спрашиваю: «А как так, мы же не разрешили». Говорят: «А почему вы должны разрешать?» ##### [Зачем] спрашивали, получается? В #####. Лысый судья – позорище.
Много ##### [плохого] видел, но ничего писать не хочу. Иначе Лига бан влепит. Буду разумнее и оставлю свои слова при себе», – написал спортивный директор «Амкала».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Валеха Сафарова
