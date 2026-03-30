Шама после выхода 2Drots в финал: «Хейтеры правы, что я физрук. Я по образованию тренер-преподаватель, а преподаватель – это учитель физкультуры»

Главный тренер 2Drots Шамиль Курбанов ответил на то, что хейтеры называют его физруком.

2Drots вышли в финал НаПике, обыграв Lit Energy в серии буллитов (12:10, 3:2 Б).

«Хейтеры правы, что я физрук. Я по образованию тренер-преподаватель. В чем они не правы? Я закончил Малаховку. А преподаватель – это учитель физкультуры. Я на это не обижаюсь», – сказал Шама.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
