Шама после выхода 2Drots в финал: «Хейтеры правы, что я физрук. Я по образованию тренер-преподаватель, а преподаватель – это учитель физкультуры»
2Drots вышли в финал НаПике, обыграв Lit Energy в серии буллитов (12:10, 3:2 Б).
«Хейтеры правы, что я физрук. Я по образованию тренер-преподаватель. В чем они не правы? Я закончил Малаховку. А преподаватель – это учитель физкультуры. Я на это не обижаюсь», – сказал Шама.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем