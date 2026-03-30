«Краснодар» – самая играющая команда РПЛ. В прошлом году они взяли титул после победы над «Амкалом», надеюсь, получится и сейчас». Маврин о «быках»
Хавбек «Амкала» Василий Маврин поддержал «Краснодар» в чемпионской гонке Мир РПЛ.
На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «быкам» в товарищеском матче (0:4).
«Краснодар» – самая играющая команда российской Премьер-лиги. Я очень рад, что в прошлом году они стали чемпионами.
Это случилось после победы над «Амкалом». Я надеюсь, что и сейчас у них хватит запала дойти до чемпионства.
Я хочу, чтобы у «Краснодара» все получилось», – сказал Маврин корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
