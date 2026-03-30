Маврин: «Краснодар» – самая играющая команда РПЛ.

Хавбек «Амкала » Василий Маврин поддержал «Краснодар» в чемпионской гонке.

На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «быкам» в товарищеском матче (0:4).

«Краснодар» – самая играющая команда российской Премьер-лиги. Я очень рад, что в прошлом году они стали чемпионами.

Это случилось после победы над «Амкалом». Я надеюсь, что и сейчас у них хватит запала дойти до чемпионства.

Я хочу, чтобы у «Краснодара» все получилось», – сказал Маврин корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

