«Хочется сыграть с «Зенитом» и «Спартаком». Но когда «Зенит» в столетие проигрывает титул, им не до веселых активностей». Глава «Амкала» Герман о соперниках

Герман Эль Класико: Хочется сыграть с «Зенитом» и «Спартаком».

Основатель и президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, с какими командами Мир РПЛ хотел бы сыграть.

На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «Краснодару» в товарищеском матче (0:4).

«Мне хочется сыграть со «Спартаком» и «Зенитом ». Эти команды были недосягаемы для медиафутбола. Но мне хочется верить, что наше партнерство с общим спонсором даст возможность подвижек в эту сторону.

Мне хочется активностей с зарубежными командами. Сегодня подкинули идею: хочется сыграть с национальной сборной какой-нибудь страны, например, идущей на 131-м месте.

Разговоры с партнером по играм с «Зенитом» и «Спартаком » есть, но насколько это реально… Пока идет процесс переговоров с клубами.

Это зависит не только от желания партнера, но и от клубов, их положения. Когда «Зенит» в столетие проигрывает титул, не время для веселых активностей для них», – отметил Герман.

«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне