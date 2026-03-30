  • «Хочется сыграть с «Зенитом» и «Спартаком». Но когда «Зенит» в столетие проигрывает титул, им не до веселых активностей». Глава «Амкала» Герман о соперниках
3

Основатель и президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, с какими командами Мир РПЛ хотел бы сыграть.

На прошлой неделе медиафутбольный клуб уступил «Краснодару» в товарищеском матче (0:4).

«Мне хочется сыграть со «Спартаком» и «Зенитом». Эти команды были недосягаемы для медиафутбола. Но мне хочется верить, что наше партнерство с общим спонсором даст возможность подвижек в эту сторону.

Мне хочется активностей с зарубежными командами. Сегодня подкинули идею: хочется сыграть с национальной сборной какой-нибудь страны, например, идущей на 131-м месте. 

Разговоры с партнером по играм с «Зенитом» и «Спартаком» есть, но насколько это реально… Пока идет процесс переговоров с клубами.

Это зависит не только от желания партнера, но и от клубов, их положения. Когда «Зенит» в столетие проигрывает титул, не время для веселых активностей для них», – отметил Герман.

«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Некласико»
Эй-эй, полехче! А сборной России тогда с кем прикажете играть?! Снова с "Динамо"?
Со Спартаком играйте. У них столетие в 2035 или 36 не помню, а о титулах вообще смешно говорить.
Рекомендуем
Главные новости
СКА и «Амкал» сыграют в ответном полуфинальном матче НаПике, 2Drots вышли в финал
сегодня, 09:30
IShowSpeed попросил Махачева отправить его брата в Дагестан на 2-3 года для похудения: «Он сделает из тебя мужчину!»
сегодня, 09:14Видео
Николай Осипов: «Нам задонатили 4 тысячи рублей? Значит призовой фонд НаПике будет 2 миллиона и 4 тысячи рублей»
вчера, 19:09
«Местами «Барселона» курила в сторонке». Эдамс про выход 2Drots в финал НаПике
вчера, 18:07
Некит: «За красно-черных засранцев я никогда болеть не буду, но дерби в финале все хотят!»
вчера, 16:23
Кузя об интересе от Prime Squad: «Не верю в аренды в медиафутболе. Если и уходить из «Амкала», то навсегда»
вчера, 15:13
Стример Бустер – Джонсу: «Я всегда играл за тебя в UFC». Джон ответил: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре»
вчера, 13:34
Президент «Амкала» Герман о поражении от «Краснодара»: «Мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем. Хочется сыграть осенью, когда мы на ходу»
вчера, 11:34
Генич сравнил футболистов РПЛ с игроками ФК «10»: «Мусагалиев – это Файзуллаев, Кутуз – чисто Соболев»
вчера, 10:20
Егоров об интересе к матчу «Амкала» и «Краснодара»: «Зажрались, что ли? Неужели такие игры больше не цепляют аудиторию?»
28 марта, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
вчера, 12:52Видео
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
28 марта, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
