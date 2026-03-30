  • IShowSpeed попросил Махачева отправить его брата в Дагестан на 2-3 года для похудения: «Он сделает из тебя мужчину!»
IShowSpeed попросил Махачева отправить его брата в Дагестан на 2-3 года для похудения: «Он сделает из тебя мужчину!»

IShowSpeed попросил Махачева отправить его брата в Дагестан на 2-3 года.

Блогер IShowSpeed попросил Ислама Махачева принять его брата в Дагестане.

Недавно в соцсетях распространилось видео, в котором американец ругает своего брата Джамала за слабую физическую подготовку – в ролике тот не может отжаться больше трех раз.

Махачев оставил комментарий к этому видео, после чего IShowSpeed решил к нему обратиться.

Блогер во время стрима прямо в присутствии Джамала заявил, что напишет Исламу по поводу отправки брата в Дагестан.

«Никаких нет! Проведешь с Исламом 2-3 года, изменишь свою жизнь. Он легенда. Ты боишься? Но ведь так ты не станешь мужчиной! Он сделает из тебя мужчину!» – заявил IShowSpeed.

Фраза Махачева про визит в Дагестан недавно стала мемом. Ислам посоветовал экс-чемпиону UFC Даниэлю Кормье отправить сына в Дагестан, чтобы поставить базу борьбы.

Кормье предупредил, что не отправит сына одного и точно не надолго – максимум пару недель. Но Махачев выдал завирусившуюся фразу: «Отправь сына в Дагестан на 2-3 года и забудь. Можешь звонить ему раз в полгода».

Махачев – главный российский мем в UFC

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Speedy Updates
logoИслам Махачев
logoUFC
logoIShowSpeed
ахахаха
Хабиба бы туда неплохо отправить для похудения )
Принятие ванн в суровой мужской компании опять же...
Ответ Фанатка Баевой
Принятие ванн в суровой мужской компании опять же...
Тоже хотел бы?)
Прямиком на кирпичный завод завезут))
